Confirman que siete personas murieron y una persona resultó gravemente herida en el accidente de avión privado en Bangor, Maine

La Administración Federal de Aviación informó que siete personas murieron y un miembro de la tripulación sobrevivió con heridas graves cuando el 25 de enero un avión privado se estrelló en medio de una tormenta de nieve en el Aeropuerto Internacional Bangor de Maine.

A través de su cuenta de X, FAA informó que el jet Bombardier Challenger 650 se estrelló al intentar despegar del Aeropuerto de Bangor, en donde estaban ocho personas a bordo.

¿Qué pasó con el avión?

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave no logró completar la maniobra de despegue de la manera adecuada.

Señalaron que el avión apenas se elevó, cuando comenzó a presentar vibraciones, se volcó sobre su techo para después incendiarse.

El Aeropuerto Internacional de Bangor ofrece vuelos directos a ciudades como Orlando, Florida, y se encuentra a unos 320 kilómetros al norte de Boston. Fue cerrado después del accidente y permanecerá así al menos hasta el mediodía del miércoles.

Este accidente se dio mientras que Nueva Inglaterra lidia con una tormenta invernal.

Aunque Bangor había sufrido nevadas constantes el domingo 25 de enero, los aviones estaban aterrizando y despegando en torno al momento del accidente.

Un tema a destacar es que Maine ha sido de los estados más afectados por la tormenta invernal que ha azotado en el sur y noroeste del país, lo que ha ocasionado la cancelación de miles de vuelos.