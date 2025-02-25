Confianza del consumidor se desploma por miedo a la inflación y a los aranceles de Trump

Video Trump amenaza con más aranceles, incluyendo a los autos y chips

El índice de confianza del consumidor estadounidense se desplomó en febrero, la mayor caída mensual en más de cuatro años, de acuerdo a un reporte del martes un grupo de investigación empresarial.

El grupo Conference Board informó que su índice de confianza del consumidor se hundió este mes de 105.3 en enero a 98.3, muy por debajo de las expectativas de los economistas.



Los mercados reaccionaron a la merma de siete puntos en el índice de confianza del consumidor, la tercera merma mensual consecutiva y la mayor desde agosto de 2021, mostrando caídas en los índices más importantes de Wall Street, como el S&P 500 que cayó un 0.8% en las operaciones matutinas y el promedio Industrial Dow Jones que cayó un 1.7%.

PUBLICIDAD

El Nasdaq bajó un 1.6%.

Los encuestados expresaron preocupación por la inflación con un aumento significativo en las menciones al comercio y los aranceles, dijo Conference Board.

Según el informe del Conference Board, la medida de las expectativas a corto plazo de los estadounidenses sobre ingresos, negocios y mercado laboral cayó 9.3 puntos, a 72.9.

El Conference Board dice que una lectura por debajo de 80 puntos puede indicar una posible recesión en el futuro cercano.

Baja confianza en las condiciones del mercado laboral entre estadounidenses

La proporción de consumidores que esperan una recesión durante el próximo año aumentó, dijo el Conference Board, mientras que la opinión de los consumidores sobre las condiciones actuales del mercado laboral cayeron nuevamente.

"Las opiniones sobre las condiciones actuales del mercado laboral se debilitaron", dice el informe del Conference Board. "Los consumidores se volvieron pesimistas sobre las condiciones comerciales futuras y menos optimistas sobre los ingresos futuros. El pesimismo sobre las perspectivas futuras de empleo empeoró y alcanzó un máximo de diez meses".

Los consumidores parecían cada vez más confiados de cara a finales de 2024 y gastaron generosamente durante la temporada navideña.

Sin embargo, las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron drásticamente en enero, y el clima frío fue en parte responsable de la mella en las ventas de vehículos y en las tiendas minoristas.

Las ventas minoristas cayeron un 0.9% el mes pasado con respecto a diciembre, informó el Departamento de Comercio la semana pasada. La caída, la mayor en un año, se produjo después de dos meses de ganancias saludables.

PUBLICIDAD

La inflación también se ha mantenido rígida. Tanto es así que la Reserva Federal, o Fed, ha adoptado un enfoque más cauteloso con respecto a las tasas de interés, dejando su tasa de endeudamiento de referencia sin cambios en su última reunión después de reducirla en las tres anteriores. Los funcionarios de la Fed también han expresado incertidumbre sobre las políticas de la nueva administración.

Pesimismo en los hogares estadounidenses

Los datos económicos más recientes y un giro pesimista entre los hogares estadounidenses no auguran nada bueno para la economía estadounidense, dicen los expertos.

En una nota a los clientes, Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, escribió: "Con base en todos los indicadores que muestran una disminución de la confianza y el sentimiento de los consumidores y las empresas, esperamos una desaceleración de la economía".

La caída del índice de confianza del consumidor del Conference Board coincide con otros estudios que también muestran una pérdida de confianza del público estadounidense, como una encuesta hecha por la Universidad de Michigan, que mostró una disminución mensual mayor de lo esperado de casi el 10% en febrero y la mayor expectativa de inflación a cinco años desde 1995.

El estudio del Conference Board mostró que la disminución de la confianza de los consumidores ocurrió en todos los grupos de edad y niveles de ingresos.

El índice de confianza del consumidor mide tanto la evaluación de los estadounidenses sobre las condiciones económicas actuales como sus expectativas para los próximos seis meses.

PUBLICIDAD

El gasto del consumidor representa alrededor de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos y los economistas lo siguen de cerca para detectar señales sobre cómo se siente el consumidor estadounidense.

Con información de The Associated Press.

Vea también: