La bolsa se desploma a su peor nivel en meses ante malas noticias económicas y temores a medidas de Trump

Los índices bursátiles en Estados Unidos cayeron abruptamente este viernes después de varios informes que mostraron que las preocupaciones entre consumidores y empresas sobre las políticas de Donald Trump pueden estar afectando a la economía del país.

El S&P 500 se hundió un 1.7%, lo que supone su peor día en dos meses. El promedio industrial Dow Jones cayó 748 puntos, o 1.7%; y el Nasdaq Composite cayó un 2.2%.

Las pérdidas se aceleraron durante el día después de darse a conocer varios informes que mostraron un estado de la economía más débil de lo que se esperaba.

Un informe preliminar de S&P Global sugirió que la actividad empresarial estadounidense está cerca de estancarse, con un crecimiento desacelerándose a un mínimo de 17 meses.

El reporte concluyó que la actividad se contrajo inesperadamente para las empresas de servicios estadounidenses, y muchas de las personas encuestadas para el informe admitieron una caída en su optimismo debido a las preocupaciones sobre Washington.

"Las empresas informan preocupaciones generalizadas sobre el impacto de las políticas del gobierno federal, que van desde recortes de gastos hasta aranceles y desarrollos geopolíticos", dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios en S&P Global Market Intelligence.

“Según se informa, las ventas se están viendo afectadas por la incertidumbre causada por el cambiante panorama político, y los precios están aumentando en medio de aumentos de precios relacionados con los aranceles de los proveedores”, agregó.

Los consumidores esperan mayor inflación por aranceles de Trump

Un segundo informe aseguró que los consumidores estadounidenses también se están preparando para una mayor inflación, en parte debido a los posibles aranceles que podrían aumentar los precios de todo tipo de importaciones.

En general, esperan que los precios sean un 4.3% más altos dentro de 12 meses, lo que supone un gran salto con respecto al pronóstico de inflación del 3.3% el mes pasado, según una encuesta de la Universidad de Michigan.

Las expectativas de inflación están aumentando para los demócratas y para quienes se definen como independientes políticamente, mientras que están cayendo ligeramente para los republicanos.

Por último, un tercer informe económico concluyó que las ventas de viviendas de segunda mano fueron menores el mes pasado de lo que esperaban los economistas. Las tasas hipotecarias relativamente altas, junto con los altos precios de las viviendas, han perjudicado estas ventas.

¿Cuáles fueron las pérdidas en Wall Street este viernes?

Pocos en Wall Street pronostican por ahora una recesión en el corto plazo. Pero los informes de este viernes plantean preocupaciones sobre una economía generalmente resistente, y las pérdidas en Wall Street fueron generalizadas.

Las acciones de las empresas más pequeñas, cuyas ganancias pueden estar más vinculadas a la fortaleza de la economía estadounidense que las de las grandes rivales multinacionales, cayeron más que el resto del mercado. El índice Russell 2000 de pequeñas acciones cayó un 2.9%, lo que representa la mayor caída del mercado.

Dentro de las grandes empresas del índice S&P 500, tres de cada cuatro acciones cayeron: desde las acciones de Big Tech que han subido en medio del frenesí de la inteligencia artificial hasta las aerolíneas y las empresas de metale. Nvidia se hundió un 4.1%. United Airlines perdió un 6.4% y Newmont Mining cayó un 5.7%.

Akamai Technologies sufrió la caída más pronunciada en el S&P 500, a pesar de que la empresa de ciberseguridad y computación informó de ganancias más fuertes para el último trimestre de lo que esperaban los analistas.

En concreto, perdió una quinta parte de su valor y cayó un 21.7%, ya que los inversores se centraron en sus previsiones de ingresos y otras medidas financieras para el próximo año, que no alcanzaron las expectativas de los analistas.

En el lado ganador de Wall Street se encontraba Celsius Holdings, que vende bebidas energéticas. Subió un 27.8% después de anunciar que acordó comprar Alani Nu, una empresa de bebidas que se centra en el público femenino.

Los analistas calificaron como razonable el precio de compra ($1,650 millones netos de efectos fiscales) y dijeron que el acuerdo debería aumentar rápidamente las ganancias de Celsius, que también informó de sus últimos resultados trimestrales.

Otros ganadores fueron las acciones de empresas que pueden proporcionar ganancias más estables de manera más independiente de la fortaleza de la economía estadounidense. La empresa de servicios de agua American Water Works subió un 3.1%, por ejemplo.

En total, el S&P 500 cayó 104.39 puntos a 6,013.13. El promedio industrial Dow Jones cayó 748.63 puntos a 43,428.02, y el Nasdaq Composite se hundió 438.36 puntos a 19,524.01.

El S&P 500 se encaminaba a una semana de casi cero movimiento

Antes de la fuerte caída del viernes, el S&P 500 se encaminaba a una semana de casi cero movimiento. Varios informes de ganancias mejores de lo que se esperaba ayudó a impulsar las acciones.

Eso ayudó también a compensar las preocupaciones sobre la inflación, que podría impedir que la Reserva Federal brinde más alivio para la economía y los mercados financieros a través de tasas de interés más bajas.

La Fed ha estado manteniendo estable su tasa de interés principal después de recortarla drásticamente hasta finales del año pasado.

En su última reunión de política en enero, los funcionarios de la Fed sugirieron que podrían permanecer en espera por un tiempo dadas las preocupaciones sobre cómo los aranceles propuestos por Trump y las deportaciones masivas de inmigrantes, junto con otros factores, podrían impulsar la inflación al alza.

Lo cierto es que, si bien las tasas más bajas pueden impulsar la economía, también pueden alentar el gasto que ejerce una presión alcista sobre la inflación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron en el mercado de bonos tras los informes económicos de este viernes. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se hundió al 4.42% desde el 4.51% del cierre del jueves.

En los mercados bursátiles extranjeros, los índices tuvieron resultados dispares en Europa, después de subir en gran parte de Asia.

