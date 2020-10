Con la Asociación Nacional del Rifle bajo fuego, los grupos a favor del control de armas muestran su fuerza en este ciclo electoral

“Fue bueno poder hablar con personas que se preocupaban por los mismos asuntos que yo. Y, luego, un mes después de mi primera reunión ocurrió lo de Parkland, y me involucré aún más”, dijo. “Mi esposa y yo nos convertimos en líderes en nuestro grupo local y desde entonces he estado involucrado”.

La portavoz de la ANR Amy Hunter declinó ofrecer una cifra sobre cuánto la ANR planifica gastar en todo el ciclo. Los más recientes reportes de gasto de la elección federal abarcan solo hasta el 30 de septiembre, y algo más de información, aunque no exhaustiva, está disponible solo hasta el 21 de octubre. Sin embargo, la vocera dijo que la fortaleza de la ANR viene de sus miembros, no solo del dinero en efectivo para la campaña.

Un enfoque local

Everytown dice que se está enfocando no solo en las presidenciales, sino también en las carreras a nivel estatal. Ha destinado $1.6 millones de los $5 millones que planifica gastar en publicidad y esfuerzos con los votantes en Carolina del Norte para que el control de la Asamblea General estatal pase a manos demócratas, poniendo en su mira 10 carreras de la Cámara de Representantes y cuatro carreras del Senado. El grupo nunca antes había gastado dinero en las carreras estatales de Carolina del Norte, de acuerdo con reportes de gasto independientes presentados ante la Junta Electoral de Carolina del Norte. Si bien da dinero directamente a los candidatos, la vasta mayoría de su gasto es independiente, lo que significa que los anuncios no son coordinados con las campañas.

Batallando en estados péndulo a nivel nacional

“Han salido a ganar. Y lo harán de las maneras más efectivas, ya sea que se enfoque en su asunto central o no”, dijo Jim Kessler, vicepresidente ejecutivo de política en Third Way, un grupo de pensamiento progresista en Washington DC.

En estados como Carolina del Norte, sin embargo, eso no está asegurado. Con un bloque de electores rurales y un 33% de los electores registrados que no se ha afiliado a ningún partido, no es tan simple como un asunto de rojo o azul.

“Realmente no siempre se puede definir tan fácilmente como ‘Oh, eres demócrata así que apoyas las restricciones (a la tenencia de) armas de fuego’. Pues no, ese no típicamente es el caso”, dijo David McLennan, profesor de ciencia política en Meredith College en Raleigh. “El nombre ANR aún tiene mucho peso. Así que pienso que la influencia (de la ANR) no se basa solo en términos de contribuciones a las campañas, sino en que son muy efectivos en labores de cabildeo ( lobby)”.