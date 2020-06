"El uso de la fuerza no es la respuesta", dice a Trump el abogado de la familia de George Floyd

La amenaza del presidente Donald Trump de militarizar las ciudades si los "débiles" gobernadores no controlan las protestas por la muerte de George Floyd "no es la respuesta" y son palabras "desafortunadas que pueden traer consecuencias problemáticas", dijo este martes al programa Despierta América Lee Hutton, abogado de la familia de Floyd, cuya muerte durante un arresto desató manifestaciones en un centenar de ciudades que no dan muestras de ceder.