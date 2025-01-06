Juez declara a Giuliani en desacato por no entregar valiosos objetos personales a las trabajadoras electorales que difamó

Video Rudy Giuliani puede quedarse sin varios de sus bienes por demanda: estas son las propiedades en riesgo

Un juez federal de la ciudad de Nueva York declaró el lunes a Rudy Giuliani en desacato al tribunal por no responder adecuadamente a las solicitudes de información cuando entregó activos para satisfacer una sentencia por difamación de $148 millones otorgada a dos trabajadoras electorales de Georgia.

El juez Lewis J. Liman dictó sentencia después de escuchar a Giuliani testificar por segundo día en una audiencia por desacato.

PUBLICIDAD

La sesión fue convocada después de que los abogados de las trabajadoras electorales dijeran que el exalcalde de la ciudad de Nueva York no había cumplido adecuadamente con las solicitudes de producción de pruebas durante los últimos meses.

A veces no entrega todo lo que le piden

Giuliani testificó el viernes durante aproximadamente tres horas en la sala del tribunal de Liman, en Manhattan, pero el juez le permitió terminar de testificar de forma remota el lunes desde su condominio en Palm Beach, Florida.

Al comienzo de la audiencia del lunes, Giuliani tenía un fondo con la bandera estadounidense, que dijo que usa para un programa que realiza a través de Internet, pero el juez le dijo que lo cambiara a un fondo simple.

Giuliani admitió durante el testimonio del lunes que a veces no entregaba todo lo que le pedían, porque creía que las solicitudes eran demasiado amplias o inapropiadas o incluso una "trampa" tendida por los abogados de los demandantes.

También dijo que a veces tenía problemas para entregar información sobre sus activos debido a numerosos casos judiciales penales y civiles que le exigían que presentara información fáctica.

"Patrón constante de desafío deliberado"

Giuliani, de 80 años, dijo que las exigencias de entregar materiales le hacían "imposible funcionar de manera oficial" entre el 30% y el 40% del tiempo.

Los abogados de las trabajadoras electorales dicen que Giuliani ha mostrado un "patrón constante de desafío deliberado" a la orden de Liman de octubre de entregar activos, después de que fuera declarado responsable en 2023 de difamar a sus clientes al acusarlas falsamente de manipular las papeletas durante las elecciones presidenciales de 2020.

PUBLICIDAD

Los abogados dijeron que el exalcalde no ha entregado relojes ni objetos deportivos, incluida una camiseta de Joe DiMaggio, y “ni un solo dólar de sus cuentas de efectivo no exentas”.

Giuliani dijo el lunes que estaba investigando qué pasó con la camiseta de DiMaggio y que actualmente no sabe dónde está ni quién la tiene.

Aaron Nathan, uno de los abogados de las trabajadoras electorales, pidió al juez que hiciera inferencias sobre lo que Giuliani no había entregado, como la lista de sus médicos durante los últimos cuatro años, que harían más probable que el tribunal concluyera que la propiedad de Palm Beach no era la residencia principal de Giuliani , en cuyo caso no estaría protegida contra la incautación.

Joseph Cammarata, el abogado de Giuliani, dijo que llegar a esa conclusión sería como una “pena de muerte” civil y haría que Giuliani perdiera la propiedad de Florida incluso antes de un juicio a mediados de enero, cuando se supone que el juez escuchará el testimonio y examinará las pruebas antes de decidir la disposición del condominio y los anillos de la Serie Mundial.

Giuliani ha insistido en que la propiedad de Palm Beach es ahora su residencia personal y debería estar protegida de la sentencia.



Vea también: