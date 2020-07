Tras acusaciones de racismo, Trader’s Joe dejará de etiquetar productos con polémicos nombres

Según la vocera de la empresa, Kenya Friend-Daniel, el cambio no fue impulsado por la denuncia, sino que ya estaba en proceso con anterioridad, aunque no especificó para qué productos ni desde cuándo se tomó la medida, según el sitio América Retail.

¿Por qué acusaron a Trader’s Joe?

La publicación acusa a la cadena Trader’s Joe de inspirar la marca en un libro racista ( White Shadows in the South Seas) y en una polémica atracción de parques temáticos (Disneyland Jungle Cruise Ride) que han recibido críticas por romantizar el imperialismo occidental y por fetichizar a los pueblos que no son occidentales.