Multan a colegio con 1.7 millones de dólares por admitir a hijos de presuntos líderes del narcotráfico mexicano

La OFAC multó con 1.72 millones de dólares a IMG Academy por transacciones con personas ligadas a cártel mexicano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos informó que llegó a un acuerdo de 1.72 millones de dólares con la institución IMG Academy LLC por realizar presuntas transacciones repetidas con dos personas sancionadas por la OFAC debido a sus vínculos con un cártel de drogas mexicano.

"Durante 5 años consecutivos, IMG Academy realizó transacciones repetidas con dos personas sancionadas por la OFAC debido a sus vínculos con un cártel de drogas mexicano", dijo la dependencia.

IMG Academy firmó acuerdos anuales de matrícula y pago de matrícula (TEA) con dos Individuos con Designación Especial (SDN, por sus siglas en inglés) para inscribir y apoyar la asistencia de sus dos hijos.

"Entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales, en forma de acuerdos de matrícula y matrícula (AEM o "acuerdos"), con dos Individuos con Designación Especial, sancionadas colectivamente en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (FNA) por brindar apoyo financiero y servicios a una Organización Mexicana de Narcotráfico (ODN) sancionada y/o a su líder principal", afirman en el comunicado.

La OFAC citó el incumplimiento de los requisitos de sanciones, incluyendo la falta de verificación de sanciones a pesar de que las SDN proporcionaron datos de nombre completo que coincidían con las entradas de la Lista SDN.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros afirmó que esta medida tiene la finalidad de que las instituciones implementen controles eficaces basados en el riesgo para evitar violaciones de las sanciones e impedir que actores ilícitos se beneficien en Estados Unidos.

"El monto del acuerdo de $1,720,000 refleja la consideración por parte de la OFA de los Factores Generales según las Directrices de Aplicación" declaró la OFAC.

IMG Academy es una academia de entrenamiento deportivo y centro educativo de alto rendimiento, considerada una de las más prestigiosas y avanzadas del mundo, a lo largo de los años la institución ha formado a atletas profesionales, campeones mundiales y medallistas olímpicos.

El alumnado de IMG Academy incluye atletas de todo el mundo y cuenta con oficinas o representantes de reclutamiento en México, China, Japón y Corea del Sur.
