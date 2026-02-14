Nancy Guthrie Desaparición de Nancy Guthrie: Esto es lo que se sabe del caso que perturbó al lujoso barrio de Arizona Nancy Guthrie vivía sola en el exclusivo barrio de Catalina Foothills, donde las casas están muy separadas entre sí. Los avances, que ya llevan casi tres semanas, no han logrado establecer el paradero de la madre de la periodista Savannah Guthrie.

Video Equipo SWAT encabeza operativo en una vivienda a dos millas de distancia de la casa de Nancy Guthrie

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today” entra en su tercera semana, y las investigaciones no han logrado dar como resultado el hallazgo de la mujer de 84 años, desaparecida el pasado sábado 31 de enero de 2026.

Hasta el momento se tienen indicios de que se cometió un crimen, pues las autoridades que registraron el domicilio de Nancy, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Tucson, Arizona, hallaron rastros de sangre y que la mujer había dejado pertenencias como su cartera, llaves y automóvil.

Los videos de Savannah

Savannah Guthrie, periodista y presentadora del programa “Today”, ha lanzado una serie de videos en los que se está visiblemente afectada por la desaparición de su madre. En ellos, ha ofrecido recompensas a cambio de su liberación, pero primero deben mostrar pruebas irrefutables de que aún se encuentra con vida.

Aunque aún no se pierde la esperanza de encontrarla con vida, el sheriff de Pima, Chris Nanos, reveló que el marcapasos de Nancy, quien padece de hipertensión y problemas cardiacos, se desconectó o perdió señal desde el domingo 1 de febrero.

Pese a ello, Savannah ha respondido a la serie de mensajes que han llegado por diversos medios, desde una cadena de televisión local en Arizona, hasta por correo electrónico, donde han pedido cantidades de dinero o en bitcoins a cambio de la mujer.

El último video del jueves era simplemente un video casero de su madre y una promesa de "nunca renunciar a ella".

El video del hombre enmascarado

Esta semana, el FBI publicó videos de vigilancia, de cámaras ubicadas en el porche, en donde aparece una persona enmascarada con una funda de pistola frente a la puerta principal de Guthrie la noche de su desaparición. El sujeto fue visto vestido de colores oscuros, con una mochila Ozark Trail Hiker Pack, pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes.

La agencia federal declaró al sujeto como sospechoso y lo describió como un hombre de aproximadamente 5.74 pies de altura y complexión mediana.

No obstante, en un primero momento los investigadores habían afirmado que no existían videos de vigilancia disponibles, ya que Guthrie no tenía una suscripción activa a la compañía de cámaras de timbre. Sin embargo, los expertos en análisis forense digital encontraron imágenes en el software de administración que pudieran haberse perdido, dañado o inaccesible.

Video Última hora: Hallan importante pista en carretera cercana a la casa de Nancy Guthrie

Estudio de evidencias: ADN de Nancy Guthrie

Los investigadores recolectaron ADN en la propiedad de Guthrie, y tras una serie de pruebas se pudo determinar que no le pertenece ni a ella ni a sus contactos cercanos, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

La evidencia que requiere análisis forense se está enviando al mismo laboratorio fuera del estado que se ha utilizado desde el comienzo del caso, dijo el departamento.

Los investigadores encontraron varios guantes, el más cercano a 8.2 millas de la casa de Guthrie, elementos que fueron sometidos a análisis de laboratorio, según informó el departamento del sheriff.

El FBI afirmó haber recopilado más de 13,000 pistas desde el 1 de febrero, día en que se reportó la desaparición de Guthrie. El departamento del sheriff, por su parte, indicó haber recibido al menos 18,000 llamadas, aunque se desconoce si alguna ha aportado datos a la investigación.

El caso que perturbó al exclusivo barrio de Arizona

Nancy Guthrie vivía sola en el exclusivo barrio de Catalina Foothills, donde las casas están muy separadas entre sí y alejadas de la calle por largos caminos de entrada, portones y densa vegetación desértica.

La noche de su desaparición, la mujer había regresado a casa alrededor de las 9:48 pm, después de cenar y convivir con sus familiares. Al día siguiente se esperaba que asistiera a la Iglesia pero no llegó, lo que encendió las alarmas de sus cercanos.

Savannah Guthrie, su hija, creció en Tucson, se graduó de la Universidad de Arizona y trabajó en una estación de televisión de la ciudad, donde sus padres se establecieron en la década de 1970. Se unió a “Today” en 2011.

En un vídeo, la presentadora describió a su madre Nancy como una “mujer amorosa, bondadosa y luminosa”.

