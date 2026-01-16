Clima

¿Cuál será el clima en Estados Unidos mañana? En estos lugares habrá un pronóstico severo

Para que tomes precauciones, te indicamos cómo estará el clima este sábado

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Pronóstico del tiempo hoy 16 de enero 2026: Alertan por llegada de primera ola de aire ártico a EEUU

El clima en Estados Unidos se tornará con bajas temperaturas mañana con el avance de una segunda ola de frío, te indicamos cuáles son los lugares donde habrá un pronóstico severo este sábado, 17 de enero de 2026, para que tomes tus precauciones.

La segunda ola de frío impactará principalmente al norte, centro y este del país. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias por temperaturas muy bajas, nevadas y vientos fuertes, estas condiones del clima podrían afectar caminos y el suministro de energía.

PUBLICIDAD

Más sobre Clima

Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global
5 mins

Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global

Estados Unidos
El mal tiempo continúa en gran parte de EEUU lo que resta de la semana de ‘Thanksgiving'
2 mins

El mal tiempo continúa en gran parte de EEUU lo que resta de la semana de ‘Thanksgiving'

Estados Unidos
Las ayudas energéticas para los más pobres fueron recortadas y el cierre del gobierno lo empeora justo al llegar el invierno
6 mins

Las ayudas energéticas para los más pobres fueron recortadas y el cierre del gobierno lo empeora justo al llegar el invierno

Estados Unidos
El huracán Humberto podría salvar a las Carolinas del golpe de otro sistema tropical
4 mins

El huracán Humberto podría salvar a las Carolinas del golpe de otro sistema tropical

Estados Unidos
Arizona investiga casi 400 muertes sospechosas que podrían deberse al calor extremo este verano
2 mins

Arizona investiga casi 400 muertes sospechosas que podrían deberse al calor extremo este verano

Estados Unidos
¿Te sientes más pegajoso este verano? EEUU ha registrado una humedad récord
5 mins

¿Te sientes más pegajoso este verano? EEUU ha registrado una humedad récord

Estados Unidos
Mal tiempo en la costa del golfo: qué zonas se verían afectadas por lluvias y potenciales inundaciones
3 mins

Mal tiempo en la costa del golfo: qué zonas se verían afectadas por lluvias y potenciales inundaciones

Estados Unidos
Pronostican fuertes lluvias: zonas de la costa central del golfo estarían en riesgo de inundaciones
3 mins

Pronostican fuertes lluvias: zonas de la costa central del golfo estarían en riesgo de inundaciones

Estados Unidos
🔴 Inundaciones en Texas, en vivo: 51 muertos (incluidos 15 menores) y buscan a más de 20 niñas desaparecidas
29 Historias
Liveblog

🔴 Inundaciones en Texas, en vivo: 51 muertos (incluidos 15 menores) y buscan a más de 20 niñas desaparecidas

Estados Unidos
Lo que debes saber del 'domo de calor' que cubrirá partes de EEUU con temperaturas peligrosas
3 mins

Lo que debes saber del 'domo de calor' que cubrirá partes de EEUU con temperaturas peligrosas

Estados Unidos

¿En dónde se sentirá la segunda ola de frío mañana?

Desde las primeras horas de mañana, el aire ártico comenzará a sentirse con mayor intensidad en el norte del país. Ciudades como Chicago despertarán con temperaturas de un grado.

Mientras que en Montana habrá vientos extremos y frío, principalmente en el noroeste, c on ráfagas de hasta 105 kilómetros por hora (km/h), la sensación térmica pod´ria descender hasta los -32°C. Ten cuidado porque podría haber dificultades por caída de escombros.

Tormenta invernal

En el norte de Wisconsin, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que se espera una tormenta invernal con nieve por efecto lago, la acomulación será de entre 4 y 9 pulgadas, con picos locales de hasta 12 pulgadas. Como consecuencias, podría ocacionar dificultades en viajes, principalmente en la noche.

En los vallles de Susitna, en Alaska, hay alerta por tormenta invernal, que abarcará hielo, nieve y lluvias.

Es probable que la lluvia vuelva a convertirse en nieve a mediados o finales. Mañana a medida que el sistema de tormenta comienza a salir de la región y las precipitaciones terminan. Se esperan fuertes vientos del sur en combinación de lluvia que cambiará a nieve esta mañana.
Servicio Meteorológico Nacional


FBPT

Relacionados:
ClimaFríoClima polarRecomendaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Tráiler: Apostarías por mí
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX