Clima ¿Cuál será el clima en Estados Unidos mañana? En estos lugares habrá un pronóstico severo Para que tomes precauciones, te indicamos cómo estará el clima este sábado

Video Pronóstico del tiempo hoy 16 de enero 2026: Alertan por llegada de primera ola de aire ártico a EEUU

El clima en Estados Unidos se tornará con bajas temperaturas mañana con el avance de una segunda ola de frío, te indicamos cuáles son los lugares donde habrá un pronóstico severo este sábado, 17 de enero de 2026, para que tomes tus precauciones.

La segunda ola de frío impactará principalmente al norte, centro y este del país. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias por temperaturas muy bajas, nevadas y vientos fuertes, estas condiones del clima podrían afectar caminos y el suministro de energía.

¿En dónde se sentirá la segunda ola de frío mañana?

Desde las primeras horas de mañana, el aire ártico comenzará a sentirse con mayor intensidad en el norte del país. Ciudades como Chicago despertarán con temperaturas de un grado.

Mientras que en Montana habrá vientos extremos y frío, principalmente en el noroeste, c on ráfagas de hasta 105 kilómetros por hora (km/h), la sensación térmica pod´ria descender hasta los -32°C. Ten cuidado porque podría haber dificultades por caída de escombros.

Tormenta invernal

En el norte de Wisconsin, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que se espera una tormenta invernal con nieve por efecto lago, la acomulación será de entre 4 y 9 pulgadas, con picos locales de hasta 12 pulgadas. Como consecuencias, podría ocacionar dificultades en viajes, principalmente en la noche.

En los vallles de Susitna, en Alaska, hay alerta por tormenta invernal, que abarcará hielo, nieve y lluvias.

Es probable que la lluvia vuelva a convertirse en nieve a mediados o finales. Mañana a medida que el sistema de tormenta comienza a salir de la región y las precipitaciones terminan. Se esperan fuertes vientos del sur en combinación de lluvia que cambiará a nieve esta mañana. Servicio Meteorológico Nacional