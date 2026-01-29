Noticias

¿Cómo está el elefante marino que salió a una playa en Nayarit? Calculan que pesa más de mil 500 libras

El área permanecerá bajo vigilancia de la Secretaria de Marina del Gobierno de México hasta que el elefante marino regrese al océano por voluntad propia

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Así registraron la llegada de un elefante marino gigante a Puerto Peñasco

Un elefante marino s orprendió a residentes y turistas tras ser visto en la playa Los Ayala, en el municipio de Compostela, Nayarit (México). El avistamiento ocurrió mientras decenas de personas disfrutaban del mar, generando asombro por la presencia del majestuoso ejemplar descansando a la orilla de la arena.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, personal del Sector Naval de Boca de Chila brindó apoyo para el resguardo y protección del ejemplar, con el objetivo de salvaguardar su integridad y la seguridad de los visitantes.

¿Cuánto pesa y mide el elefante marino?

Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente 80 metros, resguardado por personal de la Marina. Esta acción buscó evitar que la afluencia turística interfiera con el animal o perturbara su descanso; el área permanecerá bajo vigilancia hasta que el elefante marino regrese al océano por voluntad propia.

Se trata de un elefante marino adulto de la especie Mirounga angustirostris, con un peso estimado de entre 700 y 900 kilogramos, lo que equivale aproximadamente a 1,540 y 1,980 libras, es decir, más de mil 500 libras. El animal mide alrededor de tres metros de largo, equivalentes a casi 10 pies.

Tras una inspección realizada por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del Gobierno de México, en Nayarit, se confirmó que el elefante marino se encuentra en aparentes buenas condiciones de salud..
Imagen Secretaría de Marina (Semar) del Gobierno de México <br>

Estado de salud del elefante marino

Según informó Semar, tras una inspección realizada por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nayarit, se confirmó que el elefante marino se encuentra en aparentes buenas condiciones de salud.

No presenta lesiones visibles ni signos de maltrato, por lo que se presume que salió a la playa únicamente para descansar, una conducta común en esta especie.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con la protección del medio marino y los recursos naturales de México, actuando bajo principios de prevención, coordinación y respuesta inmediata.

JICM

Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente 80 metros, resguardado por personal de la Secretaría de Marina del Gobierno de México.
Imagen Secretaría de Marina (Semar) del Gobierno de México <br>
