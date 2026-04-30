Estafa y Fraude

Padre e hija se declaran culpables por vender arte falso en Nueva York; fraude supera los 2 mdd

Entre las piezas fraudulentas había imitaciones de artistas como Banksy y Andy Warhol, siendo la más lucrativa una supuesta obra de Richard Mayhew vendida por 160 mil dólares.

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Por:N+ Univision
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Lo que comenzó como una supuesta venta legítima terminó revelando una red de falsificación de arte. El marchante neoyorquino Robert Rogal recibió en su galería a una joven que se presentó como Karolina Bankowska, quien buscaba vender un cuadro atribuido a Andrew Wyeth. Aunque la procedencia era poco clara, la obra parecía auténtica y se estimaba en hasta 30 mil dólares.

Con el tiempo, surgieron dudas y estas llevaron a descubrir que la pintura era falsa. Según fiscales federales, Karolina, de 26 años, y su padre Erwin Bankowski, de 50, formaban parte de un esquema que colocó al menos 200 obras falsificadas en el mercado.

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El martes 28 de abril de 2026, ambos se declararon culpables de fraude tras engañar a coleccionistas y casas de subastas en Nueva York, generando ganancias por al menos 2 millones de dólares.

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Cómo operaba la red y las consecuencias legales del caso

Las autoridades detallaron que las falsificaciones comenzaron a producirse en 2020, cuando los acusados encargaron a un cómplice en Polonia la elaboración de las obras. Para darles apariencia legítima, utilizaban materiales antiguos y sellos falsificados de galerías ya desaparecidas, simulando procedencias creíbles.

Sin embargo, inconsistencias como errores en etiquetas o registros históricos despertaron sospechas dentro del mercado del arte.

El fraude afectó a importantes casas de subastas como Bonhams y Phillips, algunas de las cuales optaron por no comentar el caso.

Finalmente, ambos acusados enfrenta n cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y falsificación, con posibles penas superiores a tres años de prisión, restitución cercana a 1.9 millones de dólares y la posibilidad de ser deportados a Polonia.

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