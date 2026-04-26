Donald Trump Así fue como Cole Allen logró burlar la seguridad y llegar hasta las puertas del salón en hotel Washington Hilton Las imágenes de seguridad del Washington Hilton revelan una secuencia de hechos que, en cuestión de minutos, pusieron en alerta a las autoridades encargadas de resguardar el perímetro

Video ¿Quién es Cole Thomas Allen? Revelan perfil del atacante de Washington

La noche del sábado 25 de abril, el Hotel Washington Hilton se convirtió probablemente en el lugar más vigilado sobre la tierra, con un despliegue del Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de Washington. Pero algo falló.

Pese a los cercos de seguridad, un hombre de 31 años de edad, identificado como Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California, se acercó lo suficiente como para herir, aunque no de gravedad, a un agente del Servicio Secreto y quedarse a unos pasos de ingresar al salón del hotel donde el presidente Donald Trump y casi 2,000 personas se encontraban reunidas.

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Pero, ¿cómo fue posible que el tirador lograra llegar al vestíbulo donde fue detectado por los agentes del Servicio Secreto?

El presidente Donald Trump resultó ileso y fue evacuado del lugar. El hombre armado, que según funcionarios era un huésped del Washington Hilton donde se celebraba la cena, fue detenido y se esperaba que compareciera ante una corte el lunes 27 de abril.

Imagen Foto AP/Mark Schiefelbein

Según confirmaron altos funcionarios policiales tras revisar los registros, el sospechoso estaba hospedado en el Hilton aquella noche, por lo que pudo evitar todos los filtros que habían montado las fuerzas del orden para el evento.

El individuo había abandonado su habitación en el décimo piso vestido completamente de negro, cargando una bolsa. Hoy se sabe que ahí llevaba su arsenal, compuesto por una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

La escena, captada sin interrupciones, muestra a un individuo que parecía actuar con determinación y conocimiento del entorno. Sabía a dónde se dirigía.

Lejos de utilizar los ascensores o cruzar áreas públicas, el sospechoso descendió por una escalera interna, recorriendo aproximadamente diez pisos. Esta decisión, según revelaron fuentes policiales a CBS News, le permitió evitar los controles visibles y las zonas más vigiladas del hotel, donde la presencia de seguridad era especialmente intensa debido a la presencia del presidente Donald Trump y la primera línea de su gobierno.

Al llegar al nivel de la terraza, el mismo que conecta con el vestíbulo principal y conduce a la alfombra roja, Allen se encontraba ya a escasos metros de uno de los accesos clave del gran salón del Hotel Hilton, el cual se ubica en el subterráneo del evento.

En ese punto, donde la actividad era constante pero comenzaba a disminuir, retirando los magnetómetros para revisar a los asistentes, pues las puertas ya habían cerrado, el sospechoso salió al exterior y emprendió una carrera que duró apenas unos instantes, pero que bastó para activar la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.

Agentes de la División Uniformada del Servicio Secreto, desplegados estratégicamente en el perímetro, reaccionaron con rapidez. En cuestión de segundos, interceptaron al sospechoso para que pudiera avanzar hacia el salón donde la cúpula de Washington se encontraba reunida junto a periodistas.

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Se realizaron varias detonaciones, una de ellas impactando a un agente del Servicio Secreto, quien portaba un chaleco, por lo que no fue herido de gravedad.

Siguiendo el protocolo establecido, los agentes procedieron a retirarle la ropa oscura de manera inmediata e inspeccionar minuciosamente la bolsa que portaba. El objetivo era descartar la presencia de armas adicionales o posibles artefactos explosivos, una medida crítica en situaciones de alto riesgo como esta, donde cada segundo puede marcar la diferencia.

El sospechoso del tiroteo fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California, según dos funcionarios policiales que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso Imagen (Foto AP/Tom Brenner)

El incidente ocurrió alrededor de las 20:36, en un momento particularmente vulnerable: las operaciones de control de seguridad estaban siendo desmanteladas tras el ingreso de los asistentes. Los detectores de metales comenzaban a retirarse y ya no se permitía la entrada de nuevos invitados al salón de baile. En donde las acciones del Servicio Secreto fueron vitales para neutralizar la amenaza antes de que se materializara en un escenario potencialmente trágico.