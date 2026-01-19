Clima

¿Cómo estará el clima para mañana en Estados Unidos? Alertan por fuertes nevadas en estas zonas

Revisa las condiciones climáticas para que tomes tus precauciones

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Intensas nevadas cubren gran parte del país; autoridades abren centros de calentamiento

¡Ten cuidado! Porque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó que se prevén fuertes nevadas en Estados Unidos, aquí puedes revisar en qué zonas para que tomes tus precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

Las nevadas pueden provocar poca visibilidad en las carreteras con nieve acumulada y ráfagas de viento que podrían afectar tus traslados, por lo que si vives en zonas cercanas a los Grandes Lagos, medio oeste y noroeste mantente alerta de los anuncios oficiales, porque serán las zonas con mayores afectaciones.

PUBLICIDAD

Más sobre Clima

Inusual nevada cubre Florida tras una intensa ola de frío en Estados Unidos
1 mins

Inusual nevada cubre Florida tras una intensa ola de frío en Estados Unidos

Estados Unidos
¿Cuál será el clima en Estados Unidos mañana? En estos lugares habrá un pronóstico severo
1 mins

¿Cuál será el clima en Estados Unidos mañana? En estos lugares habrá un pronóstico severo

Estados Unidos
Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global
5 mins

Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global

Estados Unidos
El mal tiempo continúa en gran parte de EEUU lo que resta de la semana de ‘Thanksgiving'
2 mins

El mal tiempo continúa en gran parte de EEUU lo que resta de la semana de ‘Thanksgiving'

Estados Unidos
Las ayudas energéticas para los más pobres fueron recortadas y el cierre del gobierno lo empeora justo al llegar el invierno
6 mins

Las ayudas energéticas para los más pobres fueron recortadas y el cierre del gobierno lo empeora justo al llegar el invierno

Estados Unidos
El huracán Humberto podría salvar a las Carolinas del golpe de otro sistema tropical
4 mins

El huracán Humberto podría salvar a las Carolinas del golpe de otro sistema tropical

Estados Unidos
Arizona investiga casi 400 muertes sospechosas que podrían deberse al calor extremo este verano
2 mins

Arizona investiga casi 400 muertes sospechosas que podrían deberse al calor extremo este verano

Estados Unidos
¿Te sientes más pegajoso este verano? EEUU ha registrado una humedad récord
5 mins

¿Te sientes más pegajoso este verano? EEUU ha registrado una humedad récord

Estados Unidos
Mal tiempo en la costa del golfo: qué zonas se verían afectadas por lluvias y potenciales inundaciones
3 mins

Mal tiempo en la costa del golfo: qué zonas se verían afectadas por lluvias y potenciales inundaciones

Estados Unidos
Pronostican fuertes lluvias: zonas de la costa central del golfo estarían en riesgo de inundaciones
3 mins

Pronostican fuertes lluvias: zonas de la costa central del golfo estarían en riesgo de inundaciones

Estados Unidos

Zonas con mayor riesgo por nieve

De acuerdo con la alerta de tormenta invernal del NWS, las regiones cercanas a los Grandes Lagos, el medio oeste y el noroeste se perfilan como las más afectadas. En estos puntos, el fenómeno conocido como nieve por efecto lago podría provocar acumulaciones importantes en lapsos cortos, lo que podría generar carreteras cubiertas y condiciones peligrosas para conducir.

En el norte del estado de Nueva York, específicamente en el condado de Herkimer, la advertencia de tormenta invernal estará activa desde la noche de hoy, 19 de enero de 2026, hasta la mañana del día miércoles. En esta zona se esperan nevadas intensas y localizadas por efecto lago, la acumulación de nieve estimada será de entre 6 y 12 pulgadas, la visibilidad podría caer "por debajo de un cuarto de milla", lo cual dificultará el tránsito en lugares cercanos al corredor de la Ruta 28.

En Michigan, los condados de Kent, Lake y Newaygo, donde se ubican ciudades como Grand Rapids y Fremont, continúan bajo alerta. Se esperan fuertes nevadas acompañadas de ventiscas, acumulación adicional de 3 a 5 pulgadas, fuertes ráfagas de viento, así como caminos resbaladizos, riesgos en pasos elevados y puentes, así como visibilidad limitada.

Recomendaciones ante las nevadas

Considera que en caso de que debas transitar en medio de un tormenta invernal, el NWS recomienda lo siguiente:

  1. Llevar agua, comida, una linterna adicional y un kit de emergencia.
  • Manejar con extrema precaución.
  • Mantenerse informado a través de los avisos oficiales del NWS.
Relacionados:
ClimaFríoInviernoEstados Unidos de AméricaNieve

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX