Clima ¿Cómo estará el clima para mañana en Estados Unidos? Alertan por fuertes nevadas en estas zonas Revisa las condiciones climáticas para que tomes tus precauciones

Video Intensas nevadas cubren gran parte del país; autoridades abren centros de calentamiento

¡Ten cuidado! Porque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó que se prevén fuertes nevadas en Estados Unidos, aquí puedes revisar en qué zonas para que tomes tus precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

Las nevadas pueden provocar poca visibilidad en las carreteras con nieve acumulada y ráfagas de viento que podrían afectar tus traslados, por lo que si vives en zonas cercanas a los Grandes Lagos, medio oeste y noroeste mantente alerta de los anuncios oficiales, porque serán las zonas con mayores afectaciones.

Zonas con mayor riesgo por nieve

De acuerdo con la alerta de tormenta invernal del NWS, las regiones cercanas a los Grandes Lagos, el medio oeste y el noroeste se perfilan como las más afectadas. En estos puntos, el fenómeno conocido como nieve por efecto lago podría provocar acumulaciones importantes en lapsos cortos, lo que podría generar carreteras cubiertas y condiciones peligrosas para conducir.

En el norte del estado de Nueva York, específicamente en el condado de Herkimer, la advertencia de tormenta invernal estará activa desde la noche de hoy, 19 de enero de 2026, hasta la mañana del día miércoles. En esta zona se esperan nevadas intensas y localizadas por efecto lago, la acumulación de nieve estimada será de entre 6 y 12 pulgadas, la visibilidad podría caer "por debajo de un cuarto de milla", lo cual dificultará el tránsito en lugares cercanos al corredor de la Ruta 28.

En Michigan, los condados de Kent, Lake y Newaygo, donde se ubican ciudades como Grand Rapids y Fremont, continúan bajo alerta. Se esperan fuertes nevadas acompañadas de ventiscas, acumulación adicional de 3 a 5 pulgadas, fuertes ráfagas de viento, así como caminos resbaladizos, riesgos en pasos elevados y puentes, así como visibilidad limitada.

Recomendaciones ante las nevadas

Considera que en caso de que debas transitar en medio de un tormenta invernal, el NWS recomienda lo siguiente:

Llevar agua, comida, una linterna adicional y un kit de emergencia.