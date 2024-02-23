¿Qué causó el apagón masivo de la red celular de AT&T?

Video Reportan caída masiva de redes celulares a nivel nacional: AT&T, Verizon y T-Mobile se vieron afectadas

El apagón del servicio telefónico de AT&T, que afectó a decenas de miles de usuarios en todo Estados Unidos, creó preocupaciones entre el público y las autoridades por la posibilidad de que el proveedor de servicio de telefonía celular más grande del país estuviera siendo víctima de un ciberataque.

La interrupción de servicio, que según el rastreador de apagones Downdetector comenzó el jueves alrededor de las 3:30 am hora del este, llegó a su punto máximo cuando alcanzó cerca de 73,000 incidentes reportados antes del mediodía y pareció estar completamente resuelta a las 3 pm.

¿Cuál fue la causa del apagón celular de AT&T?

La interrupción que dejó fuera del servicio de telefonía celular a decenas de miles de usuarios en todo Estados Unidos desde la madrugada del jueves, fue atribuida por AT&T a un error de codificación sin dar mayores detalles.

"Basándonos en nuestra revisión inicial, creemos que la interrupción de hoy fue causada por la aplicación y ejecución de un proceso incorrecto utilizado mientras estábamos expandiendo nuestra red, no por un ciberataque", explicó la compañía con sede en Dallas.

¿Cuál fue el alcance del apagón de celular de AT&T?

Las diez ciudades más afectadas por AT&T, que reportó más de 58,000 cortes alrededor del mediodía del jueves, hora del este, fueron: Houston, Chicago, Dallas, San Antonio, Nueva York, Atlanta, Austin, Miami, indianapolis y Charlotte.

Ya a las 9 pm los informes de cortes de la red de AT&T eran menos de 1,000.

Cricket Wireless, propiedad de AT&T, tuvo más de 9,000 cortes en un momento dado, pero los informes también disminuyeron más tarde esa tarde.

Usuarios de otros operadores como Verizon y T-Mobile, también informaron problemas, pero esas compañías dijeron que sus redes estaban funcionando normalmente y que los problemas probablemente habían sido reportados por clientes intentaban conectarse con usuarios de AT&T.

¿Quedaron los usuarios de AT&T completamente desconectados?

Durante la interrupción, algunos usuarios de iPhone vieron mensajes de emergencia en la barra de estado de sus teléfonos celulares. El mensaje indica que el dispositivo tiene problemas para conectarse a la red de su proveedor de telefonía celular, pero puede realizar llamadas de emergencia a través de otras redes de proveedores, según el soporte de Apple.

AT&T dijo además que la red FirstNet, de su propiedad, que brinda cobertura celular para los socorristas, incluidos los departamentos de policía y bomberos, siguió operativa durante el apagón.

Los usuarios de AT&T además no perdieron la capacidad de hacer llamadas, enviar mensajes de texto y navegar por Internet a través de Wi-Fi, aunque solo pudiendo conectarse con líneas no afectadas por el apagón o con otros teléfonos conectados a una red wifi.

¿Cómo reaccionaron las autoridades?

La caída del servicio celular de AT&T, el operador es el más grande del país con más de 240 millones de suscriptores, generó preocupaciones entre las autoridades.

La Comisión Federal de Comunicaciones contactó a AT&T sobre la interrupción y el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI también estaban investigando el asunto, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Kirby dijo el jueves por la tarde: "Estamos trabajando muy duro para ver si podemos llegar a la verdad sobre lo que sucedió exactamente".

El FBI reconoció que había estado en contacto con AT&T, advirtiendo que si encontraban evidencia de algún tipo de actividad maliciosa, “responderían en consecuencia”.

El apagón también generó preocupación en el Capitolio.

"Estamos trabajando para evaluar la perturbación de hoy con el fin de obtener una comprensión completa de lo que salió mal y qué se puede hacer para evitar que ocurran incidentes como este en el futuro", dijo un comunicado emitido por Cathy McMorris Rodgers, una republicana de Washington que preside la Cámara. Comité de Energía y Comercio, y el republicano de Ohio Bob Latta, presidente del Subcomité de Comunicaciones y Tecnología.

¿Cómo se solucionó el apagón de AT&T?

Cerca del mediodía del jueves, hora del este, AT&T anunció que había tomado “medidas inmediatas” para restaurar aproximadamente tres cuartas partes de la red.

Más tarde, cerca de las 3 pm, casi 12 horas después del inicio de las interrupciones, AT&T anunció el restablecimiento total del servicio a los clientes afectados.

"Les pedimos disculpas sinceras", dijo AT&T a sus clientes en un comunicado. "Mantener a nuestros clientes conectados sigue siendo nuestra prioridad principal y estamos tomando medidas para garantizar que nuestros clientes no vuelvan a experimentar esto en el futuro".

Según analistas de la industria citados por CNN, AT&T podría enfrentar multas por haber desconectado a los clientes afectados del servicio de emergencias 911.

Con información de The Associated Press.