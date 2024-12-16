Cambiar Ciudad
Drones

Schumer: Gobierno debería usar tecnología avanzada para resolver el misterio de los drones

El senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer, el líder de la mayoría del Senado, quiere que el gobierno federal use en Nueva York y Nueva Jersey una tecnología recientemente desclasificada para identificar tanto los drones y como a sus operadores.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video No representan una amenaza: autoridades sobre drones que sobrevuelan Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

Después de semanas de temor y desconcierto por los drones que sobrevolaban partes de Nueva York y Nueva Jersey, los funcionarios electos están instando a que se tomen medidas para identificar y detener los misteriosos vuelos.

Hay muchos de nosotros que estamos bastante frustrados en este momento”, dijo el representante Jim Himes, demócrata de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara, en Fox News Sunday.

PUBLICIDAD

“‘No sabemos’ no es una respuesta suficientemente buena”, dijo.

Notas Relacionadas

"Esto ha ido demasiado lejos": gobernadora de NY urge a actuar contra drones misteriosos

"Esto ha ido demasiado lejos": gobernadora de NY urge a actuar contra drones misteriosos

Sucesos
4 min

Tenemos la tecnología para resolver el misterio de los drones

Los funcionarios de seguridad nacional han dicho que los drones no parecen ser una señal de interferencia extranjera o una amenaza a la seguridad pública. Pero como no pueden decir con certeza quién es responsable de los enjambres repentinos de drones sobre partes de Nueva Jersey, Nueva York y otras zonas del este de EEUU, o cómo se los puede detener, los líderes de ambos partidos políticos están exigiendo mejor tecnología y poderes para lidiar con los drones.

El senador Chuck Schumer pidió el domingo que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU implemente una mejor tecnología de seguimiento de drones para identificarlos y a sus operadores.

“Los neoyorquinos tienen muchas preguntas al respecto”, dijo Schumer, el líder de la mayoría del Senado, a los periodistas sobre los avistamientos de drones. “Vamos a obtener las respuestas para ellos”.

El gobierno federal hizo poco para responder a esas preguntas en sus propias conferencias de prensa el domingo por la mañana. “No hay duda de que la gente está viendo drones”, dijo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a George Stephanopoulos de la cadena ABC.

Más sobre Drones

El increíble rescate con un dron de una adolescente que quedó atrapada en una corriente de resaca en Florida
2 mins

El increíble rescate con un dron de una adolescente que quedó atrapada en una corriente de resaca en Florida

Estados Unidos
La FAA prohíbe volar drones sobre Nueva Jersey mientras crece el "misterio" sobre avistamientos
5 mins

La FAA prohíbe volar drones sobre Nueva Jersey mientras crece el "misterio" sobre avistamientos

Estados Unidos
Gobierno insiste en que los misteriosos drones no son una amenaza; Trump acusa sin pruebas de ocultar información
5 mins

Gobierno insiste en que los misteriosos drones no son una amenaza; Trump acusa sin pruebas de ocultar información

Estados Unidos
En un minuto: Llamamiento a usar alta tecnología para rastrear el origen de misteriosos drones
1:16

En un minuto: Llamamiento a usar alta tecnología para rastrear el origen de misteriosos drones

Estados Unidos
En un minuto: La policía confirma que Mangione no era cliente de UnitedHealthcare
1:18

En un minuto: La policía confirma que Mangione no era cliente de UnitedHealthcare

Estados Unidos
Gracias a estas imágenes de un dron térmico encontraron a niña desaparecida durmiendo en el bosque
1:14

Gracias a estas imágenes de un dron térmico encontraron a niña desaparecida durmiendo en el bosque

Estados Unidos
Encuentran a un niño de 3 años en un enorme campo de maíz gracias a un dron con cámara térmica
0:55

Encuentran a un niño de 3 años en un enorme campo de maíz gracias a un dron con cámara térmica

Estados Unidos
Por qué EEUU impondrá nuevas sanciones a Irán (y espera lo mismo de sus aliados)
3 mins

Por qué EEUU impondrá nuevas sanciones a Irán (y espera lo mismo de sus aliados)

Estados Unidos
Cómo responderá EEUU al mortífero ataque con un dron en Jordania: estas son las opciones que tiene
7 mins

Cómo responderá EEUU al mortífero ataque con un dron en Jordania: estas son las opciones que tiene

Estados Unidos
En un minuto: Dron que mató a tres soldados en Jordania no fue derribado porque fue confundido
1:04

En un minuto: Dron que mató a tres soldados en Jordania no fue derribado porque fue confundido

Estados Unidos

“Pero quiero asegurarle al público estadounidense que estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades estatales y locales”.

Algunos de los drones reportados sobre partes de Nueva York y Nueva Jersey han resultado ser “aeronaves tripuladas que comúnmente se confunden con drones”, dijo Mayorkas. “No sabemos de ninguna participación extranjera con respecto a los avistamientos en el Noreste. Y estamos atentos a la investigación de este asunto”.

PUBLICIDAD

El año pasado, las normas federales de aviación comenzaron a exigir que ciertos drones transmitieran su identificación remota, incluida la ubicación de sus operadores. No está claro si esa información se ha utilizado para determinar quién está detrás de los drones que plagan lugares sobre Nueva York y Nueva Jersey. La oficina de Mayorkas no respondió a las preguntas sobre si han podido identificar drones usando esta capacidad.

Schumer quiere que el gobierno federal use una tecnología de ondas de radio recientemente desclasificada en Nueva York y Nueva Jersey. El detector de ondas de radio se puede conectar a un dron o avión y puede determinar si otro objeto volador es un pájaro o un dron, leer su registro electrónico y seguirlo hasta su lugar de aterrizaje. Schumer dijo que las autoridades estatales y locales no tienen la autoridad para rastrear drones.

El domingo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que los funcionarios federales estaban enviando un sistema de detección de drones al estado.

"Este sistema apoyará a las fuerzas del orden estatales y federales en sus investigaciones", dijo Hochul en un comunicado. La gobernadora no proporcionó de inmediato detalles adicionales, incluido dónde se implementará el sistema.

Piden acciones más enérgicas contra los drones

Docenas de misteriosos vuelos nocturnos comenzaron el mes pasado sobre partes de Nueva Jersey, lo que generó inquietud entre los residentes y los funcionarios. Parte de la preocupación se debe a que los objetos voladores fueron vistos inicialmente cerca del Picatinny Arsenal, una instalación de investigación y fabricación militar de Estados Unidos, y sobre el campo de golf del presidente electo Donald Trump en Bedminster.

PUBLICIDAD

Los drones son legales en Nueva Jersey para uso recreativo y comercial, pero están sujetos a regulaciones locales y de la Administración Federal de Aviación y restricciones de vuelo. Los operadores deben estar certificados por la FAA.

Ahora se están reportando drones a lo largo de todo el norte de la costa este, con avistamientos sospechosos en Connecticut, Massachusetts, Pensilvania y Virginia, según informes de prensa.

Algunos líderes políticos estadounidenses, incluido Trump, han pedido acciones mucho más enérgicas contra los drones, incluido el derribo de los mismos.

Ciertas agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional tienen el poder de "incapacitar" drones, dijo Mayorkas el domingo. "Pero necesitamos que se amplíen esas autoridades", dijo.

Un proyecto de ley ante el Senado de Estados Unidos aumentaría la autoridad de algunas agencias federales y daría nuevas capacidades a las agencias locales y estatales para rastrear drones. También se iniciaría un programa piloto que permitiría a los estados y a las autoridades locales interrumpir, inutilizar o confiscar un dron sin el consentimiento previo del operador.

“Lo que el problema de los drones señala son lagunas en nuestras agencias, lagunas en nuestras autoridades entre el Departamento de Seguridad Nacional, las fuerzas de seguridad locales y el Departamento de Defensa”, dijo el domingo el representante republicano Mike Waltz, elegido por Trump como asesor de seguridad nacional, en el programa “Face the Nation” de CBS. “A los estadounidenses les resulta difícil creer que no podamos averiguar de dónde provienen estas cosas”.

PUBLICIDAD

Vea también:

Video FBI investiga avistamientos de misteriosos drones cerca a campo de golf de Donald Trump en Nueva Jersey
Relacionados:
DronesNueva JerseyNueva YorkSenado de EE.UU.TecnologíaDepartamento de Seguridad Nacional

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD