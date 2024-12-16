Schumer: Gobierno debería usar tecnología avanzada para resolver el misterio de los drones

Video No representan una amenaza: autoridades sobre drones que sobrevuelan Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

Después de semanas de temor y desconcierto por los drones que sobrevolaban partes de Nueva York y Nueva Jersey, los funcionarios electos están instando a que se tomen medidas para identificar y detener los misteriosos vuelos.

“ Hay muchos de nosotros que estamos bastante frustrados en este momento”, dijo el representante Jim Himes, demócrata de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara, en Fox News Sunday.

“‘No sabemos’ no es una respuesta suficientemente buena”, dijo.

Tenemos la tecnología para resolver el misterio de los drones

Los funcionarios de seguridad nacional han dicho que los drones no parecen ser una señal de interferencia extranjera o una amenaza a la seguridad pública. Pero como no pueden decir con certeza quién es responsable de los enjambres repentinos de drones sobre partes de Nueva Jersey, Nueva York y otras zonas del este de EEUU, o cómo se los puede detener, los líderes de ambos partidos políticos están exigiendo mejor tecnología y poderes para lidiar con los drones.

El senador Chuck Schumer pidió el domingo que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU implemente una mejor tecnología de seguimiento de drones para identificarlos y a sus operadores.

“Los neoyorquinos tienen muchas preguntas al respecto”, dijo Schumer, el líder de la mayoría del Senado, a los periodistas sobre los avistamientos de drones. “Vamos a obtener las respuestas para ellos”.

El gobierno federal hizo poco para responder a esas preguntas en sus propias conferencias de prensa el domingo por la mañana. “No hay duda de que la gente está viendo drones”, dijo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a George Stephanopoulos de la cadena ABC.

“Pero quiero asegurarle al público estadounidense que estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades estatales y locales”.

Algunos de los drones reportados sobre partes de Nueva York y Nueva Jersey han resultado ser “aeronaves tripuladas que comúnmente se confunden con drones”, dijo Mayorkas. “No sabemos de ninguna participación extranjera con respecto a los avistamientos en el Noreste. Y estamos atentos a la investigación de este asunto”.

El año pasado, las normas federales de aviación comenzaron a exigir que ciertos drones transmitieran su identificación remota, incluida la ubicación de sus operadores. No está claro si esa información se ha utilizado para determinar quién está detrás de los drones que plagan lugares sobre Nueva York y Nueva Jersey. La oficina de Mayorkas no respondió a las preguntas sobre si han podido identificar drones usando esta capacidad.

Schumer quiere que el gobierno federal use una tecnología de ondas de radio recientemente desclasificada en Nueva York y Nueva Jersey. El detector de ondas de radio se puede conectar a un dron o avión y puede determinar si otro objeto volador es un pájaro o un dron, leer su registro electrónico y seguirlo hasta su lugar de aterrizaje. Schumer dijo que las autoridades estatales y locales no tienen la autoridad para rastrear drones.

El domingo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que los funcionarios federales estaban enviando un sistema de detección de drones al estado.

"Este sistema apoyará a las fuerzas del orden estatales y federales en sus investigaciones", dijo Hochul en un comunicado. La gobernadora no proporcionó de inmediato detalles adicionales, incluido dónde se implementará el sistema.

Piden acciones más enérgicas contra los drones

Docenas de misteriosos vuelos nocturnos comenzaron el mes pasado sobre partes de Nueva Jersey, lo que generó inquietud entre los residentes y los funcionarios. Parte de la preocupación se debe a que los objetos voladores fueron vistos inicialmente cerca del Picatinny Arsenal, una instalación de investigación y fabricación militar de Estados Unidos, y sobre el campo de golf del presidente electo Donald Trump en Bedminster.

Los drones son legales en Nueva Jersey para uso recreativo y comercial, pero están sujetos a regulaciones locales y de la Administración Federal de Aviación y restricciones de vuelo. Los operadores deben estar certificados por la FAA.

Ahora se están reportando drones a lo largo de todo el norte de la costa este, con avistamientos sospechosos en Connecticut, Massachusetts, Pensilvania y Virginia, según informes de prensa.

Algunos líderes políticos estadounidenses, incluido Trump, han pedido acciones mucho más enérgicas contra los drones, incluido el derribo de los mismos.

Ciertas agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional tienen el poder de "incapacitar" drones, dijo Mayorkas el domingo. "Pero necesitamos que se amplíen esas autoridades", dijo.

Un proyecto de ley ante el Senado de Estados Unidos aumentaría la autoridad de algunas agencias federales y daría nuevas capacidades a las agencias locales y estatales para rastrear drones. También se iniciaría un programa piloto que permitiría a los estados y a las autoridades locales interrumpir, inutilizar o confiscar un dron sin el consentimiento previo del operador.

“Lo que el problema de los drones señala son lagunas en nuestras agencias, lagunas en nuestras autoridades entre el Departamento de Seguridad Nacional, las fuerzas de seguridad locales y el Departamento de Defensa”, dijo el domingo el representante republicano Mike Waltz, elegido por Trump como asesor de seguridad nacional, en el programa “Face the Nation” de CBS. “A los estadounidenses les resulta difícil creer que no podamos averiguar de dónde provienen estas cosas”.

