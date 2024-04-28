Las apps para recibir parte de tu salario adelantado se multiplican al igual que los costos

Cuando a Anna Branch, de 37 años, le redujeron las horas de trabajo al comienzo de la pandemia en 2020, de repente notó anuncios de una aplicación llamada EarnIn.

“Ya sabes cómo te atrapan (los algoritmos) como si estuvieran leyendo tu mente”, dijo Branch. “El anuncio decía que podría obtener hasta $100 esta semana y devolverlos en mi próximo cheque de quincena”.

Branch trabajaba como asistente administrativo en Charleston, Carolina del Sur. Descargó la aplicación, aceptó la tarifa fija y agregó la “propina” sugerida. El efectivo la ayudó a cubrir los gastos hasta el día de su quincena, cuando la aplicación debitó los $100 prestados, más $18 por la tarifa y la propina.

Cuatro años después, Branch dijo que todavía usa la aplicación, por lo menos una vez al mes.

EarnIn es una de las más de una decena de empresas que brindan este servicio, denominado Earned Wage Access (Acceso al Salario Ganado). Las aplicaciones dan pequeños préstamos a corto plazo a los trabajadores entre cheques de sus empleadores para que puedan pagar facturas y satisfacer sus necesidades diarias.

Sheri Wilkins habla sobre su experiencia al usar la aplicación DailyPay. (AP Photo/Sam Craft) Imagen Sam Craft/AP

El día de pago, el usuario devuelve el dinero con cargo a su salario. Entre 2018 y 2020, el volumen de transacciones se triplicó de 3,200 millones de dólares a 9,500 millones de dólares, según Datos Insights.

Si bien las aplicaciones Earned Wage Access existen desde hace más de una década, la pandemia y sus consecuencias aumentaron su popularidad. Algunas aplicaciones tienen nombres humanos accesibles, como Dave, Clio, Albert y Brigit, mientras que otras sugieren libertad financiera: Empower, FloatMe, FlexWage, Rain. El usuario típico gana menos de 50,000 dólares al año, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, y ha experimentado los efectos de dos años de alta inflación.

Los defensores de las aplicaciones dicen que ayudan a las personas que viven de cheque en cheque a administrar sus finanzas y evitar la necesidad de opciones más onerosas, como préstamos de día de pago o sobregiros en una cuenta bancaria.



Pero algunos analistas, defensores de los consumidores y legisladores dicen que las aplicaciones son en realidad préstamos de día de pago en un nuevo envoltorio tecnológico, y que pueden atrapar a los usuarios en un ciclo interminable de endeudamiento que agota sus ganancias.

Los críticos también dicen que los costos de los préstamos no siempre son transparentes. Muchos cobran tarifas de suscripción mensuales y la mayoría cobra tarifas obligatorias por transferencias instantáneas de fondos, aunque normalmente existe una opción sin costo para recibir fondos en uno a tres días hábiles. La tasa promedio para un préstamo reembolsado entre siete y 14 días fue del 367%, una tasa comparable a la de los préstamos de día de pago, según un informe del Centro para Préstamos Responsables.

Lo que enturbia las aguas es el hecho de que algunos empleadores han integrado aplicaciones de acceso al salario ganado en su nómina, con diferentes costos, modelos y estructuras de tarifas. Amazon y Walmart, por ejemplo, no siempre cobran a los empleados por el acceso temprano a los salarios ganados fuera de los períodos de pago regulares.

"Te enganchan"

Sheri Wilkins, de 60 años, que trabaja como asistente de atención médica domiciliaria en College Station, Texas, dijo que usa las aplicaciones desde 2020 y que se siente “dependiente del dinero”.

El contratista de atención médica que emplea a Wilkins ofrece DailyPay, y Wilkins normalmente usa la aplicación para transferir el monto del salario de ese día ($10,60 la hora) dos veces al día, una vez después de cada uno de sus dos turnos, por los cuales le pagan por separado.

En cada oportunidad, paga una tarifa de $3,49, para un total de $7 por día. Por 35 dólares a la semana, la aplicación consume más de tres horas de su salario semanal, o un día y medio de trabajo al mes. “Te enganchan a tener ese dinero”, dijo Wilkins. "Está bien y es fantástico tenerlo, para comprar comestibles y cigarrillos, pero cuando llega el momento de recibir el sueldo, solo cuesta entre 50 y 60 dólares".

Anna Branch ha estado pagando para acceder a su salario antes del día de pago, utilizando aplicaciones como EarnIn, Empower y Dave. Los defensores de los consumidores y los legisladores dicen que los adelantos en efectivo desde las apps de Acceso al Salario Ganado tienen costos comparables a los préstamos de día de pago, que en muchos casos son considerados usura. (AP Photo/George Walker IV) Imagen George Walker IV/AP

Wilkins dijo que no sabía que la aplicación tenía una opción gratuita, que transferiría el dinero entre uno y tres días. Dijo que la aplicación siempre la dirigía a la opción de transferencia instantánea.

Un portavoz de DailyPay dijo en un comunicado que la aplicación ofrece dos opciones sin cargos para la mayoría de los usuarios y una tercera con lo que describieron como una "pequeña tarifa similar a la de un cajero automático".

Matt Bahl, que investiga cuestiones laborales para Financial Health Network, dijo que el crecimiento de la industria del acceso al salario ganado es un síntoma de inseguridad financiera generalizada.

"Está destinado a ayudar a resolver los desafíos de liquidez a corto plazo", dijo. “Pero si esos desafíos son el resultado de ingresos insuficientes, no los resolverá. No se puede salir con la tecnología de los déficits materiales”.

Propinas que suman al costo

Andrew Lewis, de 32 años, que vive en el condado de Bucks, Pennsylvania, dijo que utiliza EarnIn, en parte para cubrir gastos inesperados. Lewis trabaja como técnico de procesos para una empresa de fabricación de productos electrónicos y dijo que a veces usa la aplicación cada semana, para gastar dinero en gasolina o algo que su hijo pequeño o su esposa necesitan.

Lewis normalmente paga las “propinas” que sugieren las aplicaciones, dijo, pero no le “gustan mucho”, en parte debido a los mensajes. "Las propinas nos mantienen trabajando para millones de miembros como usted", dice la copia en la aplicación de EarnIn. La compañía dice que utiliza propinas para mantener una opción sin cargo. "Me siento un poco culpable por cómo lo hacen sonar", dijo Lewis.

En 2021, el Departamento de Innovación y Protección Financiera de California descubrió que “los usuarios a menudo se sienten obligados a dejar (las propinas) debido a tácticas de presión aplicadas como... afirmar que las propinas se utilizan para apoyar a otros consumidores vulnerables o con fines caritativos”.

En su informe, el departamento encontró que los prestatarios que utilizan Earned Wage Access obtienen un promedio de 36 préstamos al año. En 5.8 millones de transacciones, el 73% de los consumidores pagó una “propina”, a razón de 4,09 dólares por propina en promedio.

En tres docenas de préstamos, eso equivale a $147 al año sólo en propinas.

Conveniencia y sin verificación de crédito

Penny Lee, directora de la Asociación de Tecnología Financiera (FTA en inglés), un grupo industrial, dice que cada vez más personas están recurriendo a estas apps Earned Wage Access como una conveniencia que les permite compensar la "desconexión entre lo que el consumidor necesita para poder gastar... y su salario".

"Al igual que los préstamos 'compre ahora, pague después', las aplicaciones no realizan verificaciones de crédito y se facturan a sí mismas como libres de intereses. A diferencia de los préstamos de día de pago o los préstamos sobre títulos de automóviles, donde los prestatarios ponen sus vehículos como garantía, los usuarios de las aplicaciones no enfrentan pagos globales, marcas negras en sus informes de crédito o la posibilidad de perder su automóvil si no pagan.

Los defensores también dicen que las aplicaciones no demandan ni envían cobradores por deudas impagas. La FTA dice que el costo promedio por uso de una aplicación Earned Wage Access es de entre $2.59 y $6.27.

Las compañías dicen que los cargos son comparables a los cargos de los cajeros automáticos y más baratos que los cargos por sobregiro, en los que incurren las personas si no les queda suficiente dinero en una cuenta corriente para cubrir una factura antes del día de pago. El cargo promedio por sobregiro es de más de $25 y puede llegar hasta $36.



Sin embargo, en su informe, el Centro para Préstamos Responsables encontró que los usuarios de las aplicaciones experimentaron un aumento del 56% en los sobregiros en las cuentas corrientes.

Un momento clave para su regulación

Varios estados han tomado medidas para regular las apps de Acceso al Salario Ganado limitando las tarifas de estos productos. La industria respalda un proyecto de ley federal, actualmente ante el Congreso, que excluiría las aplicaciones de la regulación de la Ley de Veracidad en los Préstamos.

Cuando Connecticut aprobó una ley que limitaba las tarifas que podían cobrar las aplicaciones, EarnIn dejó de operar en el estado. Cuando se le preguntó por qué, el director ejecutivo de EarnIn, Ram Palaniappan, dijo que ya no era "económicamente viable".

Tanto California como Hawaii están redactando leyes para controlar las tarifas de estas apps. El representante Bryan Steil, republicano por Wisconsin, uno de los partidarios del proyecto de ley federal, dijo que "garantizará que los trabajadores de todo el país puedan seguir utilizando estos servicios que les ayudan a conectar mejor el trabajo con la recompensa".

Pero el senador por Hawaii, Chris Lee, un demócrata que introdujo una regulación en el Senado estatal, calificó las tasas de interés porcentuales de más de 300 como un “esquema moderno de préstamos de día de pago”.

Lee dijo que le gustaría ver más transparencia y protección a los trabajadores. Lauren Saunders, abogada del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, dice que este es un momento crucial para la regulación.

“Si las personas utilizaran Earned Wage Access para cubrir un costo de emergencia al año, podría ser mejor que estar sujeto a cargos por sobregiro o préstamos de día de pago o de título de automóvil”, dijo. "Pero ser mejores que terribles productos depredadores no debería ser el obstáculo".