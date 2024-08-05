El demoledor golpe para el "monopolio" del motor de búsquedas de Google que puede cambiar el futuro de internet

Video Las siete empresas en EEUU que se comprometieron a garantizar la seguridad de sus productos de inteligencia artificial

Un juez federal dictaminó este lunes que el omnipresente motor de búsqueda de Google ha estado explotando ilegalmente su dominio para aplastar la competencia y sofocar la innovación, en una decisión trascendental que podría sacudir internet y perjudicar a una de las empresas más conocidas del mundo.

La esperada decisión emitida por el juez de distrito Amit Mehta llega casi un año después del inicio de un juicio que enfrentó al Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google, en el mayor litigio antimonopolio del país en un cuarto de siglo.

Google: "Matón tecnológico que ha frustrado metódicamente la competencia"

Después de revisar una gran cantidad de pruebas que incluyeron testimonios de altos ejecutivos de Google, Microsoft y Apple durante el juicio de 10 semanas del año pasado, Mehta emitió su decisión potencialmente transformadora del mercado tres meses después de que las dos partes presentaran sus argumentos finales a principios de mayo.

La decisión representa un importante revés para Google y su matriz, Alphabet Inc., que habían argumentado firmemente que su popularidad se derivaba del deseo abrumador de los consumidores de usar un motor de búsqueda tan bueno en lo que hace que se ha convertido en sinónimo de buscar cosas en línea. Según un estudio reciente publicado por la firma de inversión BOND, el motor de búsqueda de Google procesa actualmente unas 8,500 millones de consultas al día en todo el mundo, lo que casi duplica su volumen diario respecto a hace 12 años.

Es casi seguro que Google apelará la decisión en un proceso que, en última instancia, podría acabar en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Por ahora, la decisión reivindica a los reguladores antimonopolio del Departamento de Justicia, que presentó su demanda hace casi cuatro años, cuando Donald Trump todavía era presidente, y ha intensificado sus esfuerzos para controlar el poder de las grandes empresas tecnológicas durante la administración del presidente Joe Biden.

El caso presentaba a Google como un matón tecnológico que ha frustrado metódicamente la competencia para proteger un motor de búsqueda que se ha convertido en la pieza central de una máquina de publicidad digital que generó casi $240,000 millones en ingresos el año pasado. Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el monopolio de Google le permitía cobrar a los anunciantes precios artificialmente altos y, al mismo tiempo, disfrutar del lujo de poder invertir más tiempo y dinero en mejorar la calidad de su motor de búsqueda, un enfoque laxo que perjudicaba a los consumidores.

Google ridiculizó esas acusaciones, señalando que históricamente los consumidores han cambiado de buscador cuando se desilusionan con los resultados que obtienen. Por ejemplo, Yahoo, hoy un actor menor en Internet, fue el buscador más popular durante la década de 1990 antes de que apareciera Google.

Mehta dijo que las pruebas presentadas en el juicio demostraron la importancia de las configuraciones predeterminadas. Señaló que el motor de búsqueda Bing de Microsoft tiene una participación del 80% del mercado de búsquedas en el navegador Microsoft Edge. El juez dijo que eso demuestra que otros motores de búsqueda pueden tener éxito si Google no está establecido como la opción predeterminada.

“Los anunciantes testificaron constantemente que trasladar una inversión publicitaria significativa de Google a Bing sería ineficaz (y poco inteligente) debido a la falta de escala de Bing”, escribió Mehta.

Aun así, Mehta también atribuyó la calidad del producto de Google como una parte importante de su dominio, y dijo rotundamente que “Google es ampliamente reconocido como el mejor (motor de búsqueda general) disponible en los Estados Unidos”.

La conclusión de Mehta de que Google ha estado ejerciendo un monopolio ilegal abre otra fase jurídica para determinar qué tipo de cambios o sanciones se deben imponer para revertir el daño causado y restablecer un panorama más competitivo.

“El tribunal confirmó lo que casi todo el mundo en la industria ya sabía: que Google es un monopolio y está abusando de su poder para perjudicar a los consumidores y enriquecerse”, dijo Roger Alford, profesor de Derecho de la Universidad de Notre Dame.

El posible resultado podría dar lugar a una orden de amplio alcance que obligue a Google a desmantelar algunos de los pilares de su imperio de Internet o impedirle desembolsar más de $20,000 millones anuales para garantizar que su buscador responda automáticamente a las consultas en el iPhone y otros dispositivos conectados a Internet. Después de la siguiente fase, el juez podría concluir que sólo se requieren cambios modestos para nivelar el campo de juego.

"La web de Google"

Si se produce un cambio significativo, podría resultar un golpe de suerte para Microsoft, cuyo propio poder se vio socavado a finales de los años 90, cuando el Departamento de Justicia atacó al fabricante de software en una demanda antimonopolio acusándolo de abusar del dominio de su sistema operativo Windows en las computadoras personales para excluir a la competencia.

Ese caso contra Microsoft reflejó el que se presentó contra Google en varios sentidos y ahora el resultado también podría ser similar. Así como la dura batalla antimonopolio de Microsoft creó distracciones y obstáculos que abrieron más oportunidades para Google después de su creación en 1998, la decisión contra Google podría ser una bendición para Microsoft, que ya tiene un valor de mercado de más de $3 billones ( trillons en inglés). En un momento, Alphabet valía más que Microsoft, pero ahora está detrás de su rival con un valor de mercado de aproximadamente $2 billones ( trillons en inglés).

Además de impulsar el motor de búsqueda Bing de Microsoft, el resultado podría dañar a Google en un punto de inflexión crítico que está inclinando la tecnología en la era de la inteligencia artificial. Tanto Microsoft como Google se encuentran entre los primeros líderes en inteligencia artificial en una batalla que ahora podría verse afectada por la decisión de Mehta, que sacudirá el mercado.

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, fue uno de los testigos estrella del Departamento de Justicia durante el testimonio que cubrió su frustración con los acuerdos de Google con empresas como Apple que hicieron casi imposible que el motor de búsqueda Bing hiciera algún progreso, incluso cuando Microsoft invirtió más de $100 mil millones en mejoras desde 2009.

“Te levantas por la mañana, te cepillas los dientes y buscas en Google”, dijo Nadella en un momento de su testimonio. “Todo el mundo habla de la web abierta, pero en realidad existe la web de Google”.

Nadella también expresó su temor de que pudiera ser necesaria una ofensiva antimonopolio para garantizar que la situación no empeore a medida que la inteligencia artificial se convierta en una fuerza mayor en la búsqueda.

“A pesar de mi entusiasmo por la nueva perspectiva de la IA, me preocupa mucho que este círculo vicioso en el que estoy atrapado pueda volverse aún más vicioso”, dijo Nadella en el estrado.

Google todavía enfrenta otras amenazas legales además de esta, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. En septiembre, está previsto que comience un juicio federal en Virginia por acusaciones del Departamento de Justicia de que la tecnología publicitaria de Google constituye un monopolio ilegal.

