No es solo la mensualidad, si compras auto toma en cuenta este otro factor que puede costarte mucho dinero

Video Proponen que el 67% de autos nuevos vendidos en 2032 en el país sean eléctricos, ¿tenemos la estructura para lograrlo?

Según el más reciente reporte del índice de precios al consumidor de la oficina de estadísticas del Departamento de Trabajo, a pesar de que los precios de los vehículos nuevos se mantuvieron estables en el último año y los de los autos usados incluso cayeron en un pequeño porcentaje, los costos de mantenimiento y reparación vehículos de motor aumentaron en un 7.9%, superando en más del doble el aumento general de precios del 3.1% registrado en el mismo periodo.

El origen del aumento en el costo de mantenimiento y reparación de los automóviles recae en una combinación de factores. Algunos son de naturaleza temporal, como problemas persistentes en la cadena de suministros originados durante la pandemia que encarecen los repuestos, o el aumento en el número de choques de vehículos durante la pandemia que alcanzó su pico en 2021, pero que aún no ha bajado a niveles prepandémicos, creando mayor demanda y aumentando los precios de las reparaciones.

El alto costo de la tecnología

Sin embargo, uno de los factores que motiva el aumento del precio de los vehículos y que no va a desaparecer con el tiempo es la expansión del uso de complicadas tecnologías, que ha transformado como los automóviles son diseñados, fabricados, mantenidos y reparados.

En las últimas dos décadas, los fabricantes de vehículos han desarrollado sistemas tecnológicos para aumentar la seguridad y el atractivo de sus modelos. Estos sistemas protegen físicamente a los pasajeros, asisten en la conducción hasta el punto de corregir errores del conductor e indican con creciente precisión cómo llegar al destino seleccionado.

Todos estos sistemas sin excepción elevan el costo de las reparaciones de los autos que los contienen.

Si bien comprar las versiones más básicas de los vehículos disponibles podría hacerle la vida más fácil en términos de costos de reparaciones a aquellas personas a quienes les gusta mantener a sus vehículos más allá del periodo de duración de la garantía, en 2024, es ya imposible verse exento de los efectos de la tecnología en el costo de reparaciones.

Actualmente, muchos de estos sistemas, principalmente relacionados con la seguridad, como los frenos antibloqueo, las cámaras retrovisoras, las bolsas de aire y los sistemas electrónicos de control de estabilidad, son obligatorios hasta en los modelos más económicos.

Efecto dominó de la tecnología

Muchos de estos sistemas no solo hacen que las reparaciones sean más costosas, sino que también convierten servicios que eran tradicionalmente simples y fáciles de hacer, como un cambio de aceite, reemplazo de bujías o servicios de frenos, en complicadas operaciones cada vez más lejos del alcance del dueño común.

Otro factor importante es que muchos de estos sistemas, especialmente los que asisten al conductor como el sistema de alerta de objetos en el punto ciego, control de crucero inteligente con control automáticos de velocidad, de pérdida de canal y de ayuda en maniobras de estacionamiento, dependen de sensores, radares y cámaras colocados en áreas de la carrocería especialmente vulnerables a los golpes como guardafangos, parachoques y parrillas, donde suelen sufrir daños en los choques más comunes.

Estas complejas piezas, incluso cuando no se dañan en un accidente, deben ser inspeccionadas y recalibradas para que los sistemas que dependen de ellas funcionen correctamente, ya que en caso contrario podrían no funcionar correctamente y volver peligrosos a los sistemas que dependen de ellas.

El caso de los automóviles eléctricos

Según la organización de datos de ventas de vehículos Kelly Blue Book, los estadounidenses adquirieron un total de 1,189,051 autos eléctricos en 2023, dándole al aún joven segmento el 7.6% del mercado automotriz general de Estados Unidos ese año, del 5.9% que logró en 2022.

Sus dueños ahorrarán dinero en combustible y mantenimiento, el cual es significativamente menor en los autos eléctricos que para los vehículos con motor de combustión interna.

Según la Escuela de Medio Ambiente de Yale, el mantenimiento de los vehículos eléctricos "puede costar un 40% menos que el de los autos de gasolina" ya que tienen menos piezas móviles que requieren lubricación prescindiendo de la necesidad de uso de aceite, entre otras causas.

Los vehículos eléctricos no usan transmisión ni tienen necesidad mecanismos que necesitan de mantenimiento como el sistema de refrigeración, líneas y bombas de combustible, bombas de agua, cadenas de distribución, alternadores, correas de goma y ventiladores de motor, mientras que la disponibilidad de conducción con un solo pedal puede reducir significativamente el desgaste de los frenos.

Según el estudio 'Cuantificación integral del costo total de propiedad para vehículos con diferentes clases de tamaño y sistemas de propulsión' del Laboratorio Nacional Argonne del Departamento de Energía, “durante la vida útil de un vehículo, el mantenimiento y la reparación de un automóvil de gasolina pueden ser $25,000, lo que supondría un ahorro de $10,000 dólares para el propietario de un vehículo eléctrico”.

Sin embargo, cuando se trata de reparaciones los propietarios de los autos eléctricos se enfrentan a vehículos de una complejidad tal que sistemas alejados del punto de impacto pueden ser afectados por un choque, según explica Ryan Mandell, el director de desempeño de reclamos Mitchell, una compañía de software para reparación de vehículos citado por The New York Times.

A este problema se suma además el hecho de que muchos mecánicos aún no están capacitados para reparar autos eléctricos sumando al costo de aprendizaje al tiempo de mano de obra utilizada para la reparación, lo que da como resultado costosas facturas de reparación.

