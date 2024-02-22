Se restablece el servicio de telefonía de AT&T. Agencias federales investigan si el corte masivo fue causado por un ciberataque

Video Reportan caída masiva de redes celulares a nivel nacional: AT&T, Verizon y T-Mobile se vieron afectadas

El servicio de telefonía de AT&T se restauró este jueves por la tarde después de que un apagón dejara sin servicio a miles de sus usuarios en todo Estados Unidos durante horas.

"Hemos restablecido el servicio inalámbrico a todos nuestros clientes afectados", dijo la compañía con sede en Dallas en un comunicado publicado en su sitio web el jueves por la tarde. "Les pedimos sinceras disculpas".

El rastreador de apagones Downdetector señaló que los cortes, que comenzaron alrededor de las 3:30 am hora del Este, alcanzaron un máximo de alrededor de 73,000 incidentes reportados.

AT&T registró más de 58,000 cortes hacia el mediodía, en ciudades como Houston, Atlanta y Chicago. La compañía tiene más de 240 millones de suscriptores, la mayor del país. A las 3:30 pm hora del Este, los informes sobre la falla en la red inalámbrica se habían reducido a menos de 3,000.

Otras compañías afectadas por un corte en sus servicios no han informado si fue un problema generalizado en su red inalámbrica o se trató de algunos casos.

Varios clientes de las empresas de telefonía Verizon y T-Mobile también reportaron haber perdido el servicio en DownDetector, aunque en mucho menor medida. Cricket Wireless tenía más de 13,000 reportes de cortes.

La empresa dijo en un comunicado: "Algunos de nuestros clientes están experimentando interrupciones en el servicio inalámbrico esta mañana. Estamos trabajando urgentemente para restablecerles el servicio".

"La red de Verizon funciona con normalidad. Algunos clientes experimentaron problemas esta mañana al llamar o enviar mensajes de texto a clientes atendidos por otro proveedor. Seguimos monitoreando la situación", informó la compañía Verizon, por su parte. T-Mobile dijo que no experimentó ningún corte.

Hasta el momento no se ha dado ninguna razón para los cortes, pero agencias federales anunciaron que investigaban ciberataques como posibles causas.

Por otra parte, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de San Francisco dijo en un comunicado que su centro de emergencias 911 seguía operativo, aunque muchos clientes de AT&T no pudieron comunicarse con la línea de emergencia.

En caso de que la red vuelva a fallar aquí te dejamos una serie de recomendaciones para que te puedas seguir comunicando.

Qué se sabe de las causas del corte de telefonía

Las empresas no han dado una posible razón para el fallo, aunque varios expertos han dado posibles causas que van desde errores tecnológicos hasta posible piratería cibernética.

Lee McKnight, profesor asociado en iSchool de la Universidad de Syracuse, cree que la causa más probable de la interrupción es una mala configuración de la nube o un error humano.

"Un resultado posible, pero mucho menos probable, es un hackeo malicioso intencional de la red de ATT, pero el patrón difuso de interrupciones en todo el país sugiere algo más fundamental", dijo McKnight en un comunicado enviado por correo electrónico a la agencia AP.

Para aquellos que aún se ven afectados por el apagón, Alexander Wyglinski, profesor de ingeniería eléctrica e informática en el Instituto Politécnico de Worcester, dice que existe una posible solución.

“Muchos teléfonos móviles realizan llamadas por Wi-Fi. Entonces, como posible respaldo, si estás cerca de un punto de acceso Wi-Fi, puedes usarlo si te ve afectado por la interrupción de la red", dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.