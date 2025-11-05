La FAA reducirá el 10% del tráfico aéreo en 40 mercados "de gran volumen" desde el viernes por el cierre del gobierno
La agencia se enfrenta a la escasez de personal causada por los controladores aéreos, que están trabajando sin cobrar, y algunos de ellos han dejado de acudir al trabajo durante el cierre, lo que ha provocado retrasos en vuelos en todo el país.
La Administración Federal de Aviación anunció el miércoles que reducirá un 10% del tráfico aéreo en 40 mercados de "alto volumen" a partir del viernes por la mañana, para mantener la seguridad durante el actual cierre del gobierno.
La agencia se enfrenta a la escasez de personal de controladores aéreos, que están trabajando sin cobrar, y algunos de ellos han dejado de acudir al trabajo durante el cierre, lo que ha provocado retrasos en los vuelos en todo el país.
El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que la agencia no va a esperar a que surja un problema para actuar, ya que el cierre está causando presiones de personal y "no podemos ignorarlo".
Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.
Bedford y el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijeron que se reunirán más tarde el miércoles con los líderes de las aerolíneas para determinar cómo implementar la reducción de manera segura.
Información en desarrollo