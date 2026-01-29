Tormenta invernal Ciclón bomba provocará nevadas, vientos fuertes e inundaciones costeras: ¿A qué estados afectará? El frío y las nevadas no darán tregua a gran parte de Estados Unidos este próximo fin de semana, donde se pronostica que azote la tormenta invernal Gianna, un posible ciclón bomba que podría afectar a 75 millones de personas.

Video Tragedia invernal en EEUU: Más de 70 muertos y amenaza de más frío invernal

El frío y las nevadas no darán tregua a gran parte de Estados Unidos este próximo fin de semana, donde se pronostica que azote la tormenta invernal Gianna, un posible ciclón bomba que podría afectar a 75 millones de personas, que habitan en la costa atlántica del país.

Según el Centro de Predicción Meteorológica del NWS, el sistema se extenderá a partir de la noche de este jueves 29 de enero, desde el Atlántico Medio Sur hasta el valle bajo del Mississippi.

Vientos helados y peligrosos

De acuerdo con el reporte, una poderosa ráfga ártica avanzará hacia el sur de Estados Unidos y llegará a la costa del Golfo el viernes por la noche, lo que podría ocasionar temperaturas mínimas récord en la parte alta del valle de Ohio y el Atlántico medio.

Para el fin de semana se podrían esperar que las condiciones climáticas peligrosamente fíras y temperaturas mínimas récord que se expandirán al sureste.

A medida que se desarrolla la tormenta frente a la costa de Carolina del Norte, se esperan vientos helados de bajas temperaturas, incluyendo valores bajo cero el viernes por la noche en el sur del estado.

Imagen Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration

Frío en Florida

La tormenta invernal Gianna también podría afectar al estado de Florida, en donde el Centro de Predicción Meteorológica provoque heladas fuertes de larga duración a lo largo de la costa del Golfo y en la península de Florida durante el fin de semana.

Ante el inevitable impacto, las autoridades ya están advirtiendo que se podría tratar como la mayor duración de frío extremo en varias décadas en las áreas este y sureste de Estados Unidos.

Nevadas

La tormenta invernal mayor producirá fuertes nevadas y vientos generalizados desde el sur de los Apalaches hasta las Carolinas y el sur de Virginia, donde se espera caída de nieve; así como en el sureste de Massachusetts para el domingo

Asimismo, se pronostica una tormenta invernal severa, acompañada de fuertes vientos sostenidos para el domingo, desde Outer Banks de Carolina del Norte, hasta DelMar, Virginia, donde los vientos terrestres podrías ser potencialmente dañinos.

Imagen Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration

¿También habrán inundaciones?

El posible ciclón bomba no solo impactará con bajas temperaturas, también se espera que los vientos con fuerza de tormenta coincidan con mareas astronómicas para producir importantes inundaciones costeras desde Outer Banks hasta el Cabo de Virginia.

