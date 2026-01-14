Noticias

¿Cuál es el chocolate que FDA pide no consumir? Alerta por contaminación con salmonela

La FDA pidió no consumir una barra de chocolate por posible contaminación con salmonela. Aquí te informamos cuál es

Univision picture
Por:Univision
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de América ( FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para que la población evite consumir una barra de chocolate en específico debido a una posible contaminación con salmonela.

La alerta por el chocolate posiblemente contaminado con salmonela fue emitida el 12 de enero de 2026.

¿Qué afectaciones causa la salmonela?


El comunicado que compartió la FDA en su sitio web detalla las consecuencias que puede causar la salmonela en las personas.

“La salmonela es un organismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, personas débiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados”, dice el documento.

Además, expone los síntomas que pueden presentar las personas que no tengan padecimientos o se encuentren visiblemente sanas: fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Por otra parte, detalla que “en casos excepcionales, la infección puede provocar que el organismo entre en el torrente sanguíneo y cause enfermedades más graves, como infecciones arteriales (es decir, aneurismas infectados), endocarditis y artritis. Las personas que presenten estos síntomas deben acudir al médico inmediatamente”.

¿Cuál es el chocolate que no se debe consumir?


En su sitio oficial, la FDA reprodujo un comunicado de la empresa responsable de producir la barra de chocolate posiblemente contaminada, que puede causar salmonela en las personas, en el cual llama a retirar el producto de la venta al público.

Es importante aclarar que la FDA señala que “cuando una empresa anuncia una retirada del mercado, una retirada comercial o una alerta de seguridad, la FDA publica el anuncio de la empresa como servicio público. La FDA no respalda ni el producto ni la empresa”.

Spring & Mulberry, la empresa responsable de fabricar el producto que posiblemente está contaminado, llamó a retirar el lote 025255 de su barra de chocolate endulzada con hojas de menta y dátiles (2,1 oz) “debido a una posible contaminación por salmonela”.

La empresa reconoce que la barra de chocolate contaminada ha estado disponible a la venta tanto en línea como en puntos físicos en todo Estados Unidos desde el 15 de septiembre de 2025.

El producto retirado se puede identificar por la marca (Spring & Mulberry), el color de la caja (verde azulado), el nombre del sabor (hoja de menta) y el código de lote (n.º 025255). El código de lote aparece en la parte posterior del envase y en el envoltorio interior.

Hasta el 12 de enero pasado no se habían reportado personas con enfermedades o afectaciones a la salud por el consumo de la barra de chocolate; sin embargo, la empresa puso a disposición de la población el correo electrónico recalls@springandmulberry.com para solicitar un reembolso o resolver cualquier duda por el producto.

