Thanksgiving 2025 | ¿Qué abre y qué cierra en el Día de Acción de Gracias en EEUU? Mira aquí la lista

Se prevé un récord histórico de viajes en EEUU por 'Thanksgiving': resumen de las noticias del día

El Día de Acción de Gracias es un momento para reuniones familiares, grandes comidas y preparaciones para las compras navideñas anticipadas.

Este jueves 27 de noviembre los estadounidenses volverán a reunirse para celebrar con la comida tradicional de la fecha... el pavo, antes de empezar a tachar artículos de sus listas de regalos de Navidad.

La mayoría de los grandes comercios minoristas cierran por el 'Thanksgiving'. Sin embargo, muchos abrirán temprano al día siguiente, por el popular 'Black Friday' que marca el inicio no oficial de la temporada de compras y es el día de mayor actividad comercial del año.

Te dejamos la lista de qué comercios estarán abiertos y cuáles cerrados este Día de Acción de Gracias.

¿Qué servicios gubernamentales abren o cierran este 27 de noviembre?

El Día de Acción de Gracias es un feriado federal, lo que significa que fue establecido por el Congreso y garantiza un día libre para los empleados federales.

Por ello, las oficinas de gobierno, las oficinas de correos, las cortes, bibliotecas y las escuelas permanecen cerradas este jueves por el 'Thanksgiving'.

Tampoco habrá servicio de recolección de basura.

Bancos y mercado de valores en el 'Thanksgiving'

Tanto la Bolsa de Valores de Nueva York como el NASDAQ estarán cerrados el jueves por ser feriado federal.

La gran mayoría de las sucursales de bancos estarán cerradas el jueves 27 de noviembre de 2025 y reabrirán en sus horarios habituales al día siguiente.

Sin embargo, puedes usar los cajeros automáticos y las aplicaciones móviles para transacciones básicas.

Tiendas minoristas que no abren el Día de Acción de Gracias y la hora que abren en Black Friday

Walmart: reabrirán a las 6:00 am, hora local, el Black Friday.

Target cerrado durante'Thanksgiving', abrirán en su horario habitual al día siguiente.

Macy's: la mayoría de las tiendas ampliarán su horario de 6:00 am a 11:00 pm el día el 'Black Friday'.

Kohl's permanecerá cerrado el 'Thanksgiving', pero muchas tiendas abrirán a partir de las 5:00 am el día siguiente. Consulte el horario de su tienda local.

Costco Los horarios de apertura varían,

Farmacias que abren o cierran este ‘Thanksgiving’

CVS cerrará temprano el Día de Acción de Gracias. Puede llamar a su tienda local o consultar el horario de las tiendas y farmacias en la página web de CVS Pharmacy.

Walgreens cerrará la mayoría de sus tiendas el 'Thanksgiving', aunque algunas tiendas de servicios las 24 horas permanecerán abiertas. Consulte su tienda local para obtener más información.

Servicios de mensajería que abren o cierran este 27 de noviembre

El servicio postal de Estados Unidos (USPS) no tendrá operaciones este jueves.

La mayoría de los servicios de recogida y entrega privados como FedEx y UPS no estarán disponibles el 'Thanksgiving'.

