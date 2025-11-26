Cambiar Ciudad
Thanksgiving

Thanksgiving 2025 | ¿Qué abre y qué cierra en el Día de Acción de Gracias en EEUU? Mira aquí la lista

La mayoría de los grandes minoristas cierran el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, muchos abren temprano al día siguiente, el 'Black Friday' que marca el inicio no oficial de la temporada de compras navideñas y es el día de mayor volumen de ventas del año.

Univision picture
Por:Univision
Video Se prevé un récord histórico de viajes en EEUU por 'Thanksgiving': resumen de las noticias del día

El Día de Acción de Gracias es un momento para reuniones familiares, grandes comidas y preparaciones para las compras navideñas anticipadas.

Este jueves 27 de noviembre los estadounidenses volverán a reunirse para celebrar con la comida tradicional de la fecha... el pavo, antes de empezar a tachar artículos de sus listas de regalos de Navidad.

PUBLICIDAD

La mayoría de los grandes comercios minoristas cierran por el 'Thanksgiving'. Sin embargo, muchos abrirán temprano al día siguiente, por el popular 'Black Friday' que marca el inicio no oficial de la temporada de compras y es el día de mayor actividad comercial del año.

Te dejamos la lista de qué comercios estarán abiertos y cuáles cerrados este Día de Acción de Gracias.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

¿Qué servicios gubernamentales abren o cierran este 27 de noviembre?

El Día de Acción de Gracias es un feriado federal, lo que significa que fue establecido por el Congreso y garantiza un día libre para los empleados federales.

Por ello, las oficinas de gobierno, las oficinas de correos, las cortes, bibliotecas y las escuelas permanecen cerradas este jueves por el 'Thanksgiving'.

Tampoco habrá servicio de recolección de basura.

Más sobre Thanksgiving

Acción de gracias 2025 | Las tiendas mantienen bajos precios del pavo en un año difícil: otras comidas festivas podrían subir en Thanksgiving
6 mins

Acción de gracias 2025 | Las tiendas mantienen bajos precios del pavo en un año difícil: otras comidas festivas podrían subir en Thanksgiving

Estados Unidos
De dónde viene la tradición del Black Friday y por qué ya no generan la fiebre de compras de antes
7 mins

De dónde viene la tradición del Black Friday y por qué ya no generan la fiebre de compras de antes

Estados Unidos
Récord de viajeros, una huelga y mal tiempo: qué esperar en los aeropuertos y carreteras este 'Thanksgiving'
5 mins

Récord de viajeros, una huelga y mal tiempo: qué esperar en los aeropuertos y carreteras este 'Thanksgiving'

Estados Unidos
¿Eres de los que viajará con comida en este 'Thanksgiving'? TSA te dice qué puedes llevar contigo y qué no
2 mins

¿Eres de los que viajará con comida en este 'Thanksgiving'? TSA te dice qué puedes llevar contigo y qué no

Estados Unidos
En fotos: Así fue el popular Desfile de Acción de Gracias de Macy´s marcado por una protesta a favor de Palestina
2 mins

En fotos: Así fue el popular Desfile de Acción de Gracias de Macy´s marcado por una protesta a favor de Palestina

Estados Unidos
Black Friday y Cyber Monday: cómo evitar el estrés que generan las compras durante esta temporada de descuentos
1:48

Black Friday y Cyber Monday: cómo evitar el estrés que generan las compras durante esta temporada de descuentos

Estados Unidos
El pavo sí y la salsa de arándanos no: qué permite la TSA que lleves como equipaje de mano
1:32

El pavo sí y la salsa de arándanos no: qué permite la TSA que lleves como equipaje de mano

Estados Unidos
Thanksgiving: estas son algunas de las tiendas más populares que abren, cierran o tienen horarios ajustados este año
2 mins

Thanksgiving: estas son algunas de las tiendas más populares que abren, cierran o tienen horarios ajustados este año

Estados Unidos
52.4 millones de aves muertas: qué se sabe del peor brote de gripe aviar en la historia de EEUU
4 mins

52.4 millones de aves muertas: qué se sabe del peor brote de gripe aviar en la historia de EEUU

Estados Unidos
Más de 6,500 vuelos experimentan retrasos en el retorno del festivo por Acción de Gracias
2 mins

Más de 6,500 vuelos experimentan retrasos en el retorno del festivo por Acción de Gracias

Estados Unidos

Bancos y mercado de valores en el 'Thanksgiving'

Tanto la Bolsa de Valores de Nueva York como el NASDAQ estarán cerrados el jueves por ser feriado federal.

La gran mayoría de las sucursales de bancos estarán cerradas el jueves 27 de noviembre de 2025 y reabrirán en sus horarios habituales al día siguiente.

Sin embargo, puedes usar los cajeros automáticos y las aplicaciones móviles para transacciones básicas.

Tiendas minoristas que no abren el Día de Acción de Gracias y la hora que abren en Black Friday

  • Walmart: reabrirán a las 6:00 am, hora local, el Black Friday.
  • Target cerrado durante'Thanksgiving', abrirán en su horario habitual al día siguiente.
PUBLICIDAD
  • Macy's: la mayoría de las tiendas ampliarán su horario de 6:00 am a 11:00 pm el día el 'Black Friday'.
  • Kohl's permanecerá cerrado el 'Thanksgiving', pero muchas tiendas abrirán a partir de las 5:00 am el día siguiente. Consulte el horario de su tienda local.
  • Costco Los horarios de apertura varían,

Farmacias que abren o cierran este ‘Thanksgiving’

CVS cerrará temprano el Día de Acción de Gracias. Puede llamar a su tienda local o consultar el horario de las tiendas y farmacias en la página web de CVS Pharmacy.

Walgreens cerrará la mayoría de sus tiendas el 'Thanksgiving', aunque algunas tiendas de servicios las 24 horas permanecerán abiertas. Consulte su tienda local para obtener más información.

Servicios de mensajería que abren o cierran este 27 de noviembre

El servicio postal de Estados Unidos (USPS) no tendrá operaciones este jueves.

La mayoría de los servicios de recogida y entrega privados como FedEx y UPS no estarán disponibles el 'Thanksgiving'.

Mira también:

Video Mal tiempo podría complicar viajes en ‘Thanksgiving': Dos sistemas de tormentas azotan varios estados
Relacionados:
ThanksgivingDía de Acción de GraciasDía festivoServicio Postal de Estados UnidosSupermercadoEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX