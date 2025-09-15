Qué se sabe del nuevo ataque de EEUU contra una supuesta embarcación venezolana con drogas a bordo

Video Lo que se sabe del nuevo ataque de EEUU contra una embarcación venezolana en aguas internacionales

Por segunda vez en menos de dos semanas, el gobierno de Donald Trump confirmó haber realizado un ataque letal contra una embarcación en aguas internacionales que, supuestamente, transportaba drogas desde Venezuela con destino a Estados Unidos.

Pese a los numerosos cuestionamientos recibidos acerca de la legalidad de un primer operativo militar que a inicios de septiembre se cobró la vida de 11 personas a bordo de una lancha rápida, el propio Trump fue quien volvió a anunciar este lunes el nuevo ataque llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y que, en esta ocasión, dejó un balance de tres muertos.

Washington asegura que estos ataques, realizados en el marco de su despliegue militar en aguas internacionales del Caribe, tienen como objetivo combatir el narcotráfico que asegura sale del país sudamericano.

El gobierno venezolano, que no se pronunció sobre este segundo ataque, mantiene que el objetivo real de la Casa Blanca no es otro que forzar “un cambio de régimen” en Caracas.

Esto es lo que se sabe del segundo ataque mortal de EEUU sobre supuestas embarcaciones venezolanas dedicas al tráfico de drogas.

¿Qué dijo Trump sobre el segundo ataque sobre supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela?

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Trump en su red Truth Social.

“El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU", agregó sin aportar mayores detalles o pruebas sobre sus acusaciones.

El presidente aseguró que el ataque resultó en la muerte de tres hombres "terroristas" en combate y que ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido en la operación.

Su mensaje estuvo acompañado de un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y después una explosión que la destruye completamente.

Trump volvió a advertir a grupos del narcotraficante de que su gobierno los seguiría “cazando” de continuar intentado transportar droga a su país.

"Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de EEUU (...) ¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los estamos cazando!", escribió.

"Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no", concluyó.

¿Qué pruebas tiene EEUU para asegurar que la segunda embarcación atacada transportaba drogas de Venezuela a EEUU?

En declaraciones a la prensa en la Oficina Oval horas más tarde, Trump afirmó que el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, le había mostrado imágenes del último ataque.

Al ser preguntado sobre qué evidencia tenía de que el buque transportaba drogas, Trump respondió: "Tenemos pruebas. Basta con mirar el cargamento esparcido por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes".

Trump también sugirió que los ataques militares estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en el mar podrían extenderse a tierra.

Añadió que el ejército estadounidense está viendo menos buques en el Caribe desde el primer ataque a principios de este mes. Sin embargo, añadió que los cárteles siguen traficando drogas por tierra, por lo que pareció sugerir que sus ataques podrían ampliarse.

"Les estamos diciendo a los cárteles ahora mismo que también vamos a detenerlos", declaró. “Cuando vengan por tierra, los detendremos de la misma manera que detuvimos los barcos... Pero quizás con solo hablarlo un poco, no suceda. Si no sucede, qué bueno”.

Aunque el gobierno de Venezuela no se pronunció hasta el momento sobre este segundo ataque, sí negó anteriormente que el grupo que murió en el primer operativo hace dos semanas perteneciera a la pandilla Tren de Aragua, como asegura Washington.

Trump, sin embargo, no especificó si el Tren de Aragua también fue el objetivo del ataque de este lunes.

“Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante ni llevaba drogas”, dijo el pasado viernes el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.

"Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos utilizando fuerza letal", añadió Cabello, cuestionando cómo EEUU pudo determinar si había drogas en el barco y por qué no, en caso de ser cierto, habían sido arrestados.

Sus declaraciones confirmando el ataque contradijeron al ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien había dicho horas después del primer ataque que las imágenes y el video presentado por EEUU fueron creados con inteligencia artificial.

¿Qué reacciones hubo tras este segundo ataque y qué cuestionamientos recibió sobre su legalidad?

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que este nuevo ataque solo forma parte de esfuerzos más amplios de EEUU para atacar a los carteles.

“No nos detendremos ante nada para defender nuestra patria y a nuestros ciudadanos. Los rastrearemos, los eliminaremos y desmantelaremos sus redes en todo nuestro hemisferio, en el momento y lugar que elijamos”, escribió.

Sin embargo, varios senadores, tanto demócratas como republicanos, han cuestionado la legalidad de la medida al considerarla una posible extralimitación de la autoridad ejecutiva, en parte debido al uso de las fuerzas armadas con fines policiales.

Adam Schiff, senador demócrata por California, afirmó este lunes estar redactando una resolución sobre poderes de guerra destinada a impedir que las tropas estadounidenses realicen nuevos ataques, hasta que el Congreso lo autorice formalmente.

“Estos asesinatos ilegales simplemente nos ponen en riesgo", dijo Schiff, quien consideró además podrían incitar a otro país a atacar a las fuerzas estadounidenses sin una justificación adecuada.

"No quiero que entremos en una guerra con Venezuela porque el presidente simplemente está haciendo estallar barcos sin ningún tipo de justificación", declaró Schiff.

Grupos de derechos humanos también han expresado su preocupación por el hecho de que los ataques violan el derecho internacional. La Casa Blanca ha ofrecido escasa información sobre cómo se concretaron las operaciones o bajo qué autoridades legales se llevaron a cabo.

“Seamos claros: esto podría ser una ejecución extrajudicial, lo cual es un asesinato”, declaró Daphne Eviatar, directora del Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional EEUU. “No hay absolutamente ninguna justificación legal para este ataque militar”, afirmó tajante.

¿Cómo justifica el gobierno de Trump los ataques sobre embarcaciones supuestamente venezolanas en aguas internacionales?

El gobierno de Trump justifica su acción militar como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia EEUU.

Tras el primer ataque, alegó defensa propia como argumento legal para sustentarlo, y el secretario de Estado Marco Rubio dijo que los cárteles de la droga "representan una amenaza inmediata" para el país.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que el ataque a principios de este mes tuvo como objetivo al Tren de Aragua y que se avecinan más ataques militares contra objetivos del narcotráfico, ya que Washington busca "declarar la guerra" contra los cárteles.

La Casa Blanca ha criticado específicamente a Nicolás Maduro por el flagelo de las drogas ilegales en las comunidades estadounidenses.

"No vamos a permitir que un cartel, operando o haciéndose pasar por un gobierno, opere en nuestro propio hemisferio", declaró Rubio este lunes en Fox News.

Tras el primer ataque, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que Trump "utilizaría las fuerzas armadas estadounidenses y todos los elementos del poder estadounidense para atacar a los cárteles que atacan a EEUU".

La agencia AP y otros medios informaron en los últimos días que aquel primer barco ya había dado la vuelta y se dirigía de regreso a la costa cuando fue impactado. Sin embargo, Rubio declaró el lunes que desconocía si esa información era correcta.

"Lo que debe empezar a suceder es que algunos de estos barcos sean destruidos", declaró Rubio. "No podemos vivir en un mundo donde, de repente, dan un giro de 180 grados y, por lo tanto, ya no podemos tocarlos".

¿Qué dijo el gobierno de Venezuela sobre EEUU poco antes de conocerse este nuevo ataque?

Horas antes de conocerse este segundo ataque, Maduro arremetió contra el gobierno estadounidense y lo acusó de usar acusaciones de narcotráfico como excusa para justificar una operación militar cuyas intenciones son "intimidar y buscar un cambio de régimen" en el país sudamericano.

El líder venezolano también repudió lo que describió como una operación en la que 18 marines allanaron un barco pesquero venezolano en el Caribe durante el pasado fin de semana.

"¿Qué buscaban? ¿Atún? ¿Qué buscaban? ¿Un kilo de pargo? ¿Quién dio la orden en Washington para que un destructor de misiles enviara a 18 marines armados a asaltar un barco atunero?", preguntó.

"Buscaban un incidente militar. Si los atuneros hubieran tenido algún tipo de armamento y lo hubieran usado mientras estaban en jurisdicción venezolana, habría sido el incidente militar que buscan los belicistas, extremistas que buscan una guerra en el Caribe", afirmó.

"No hemos caído en provocaciones, ni caeremos en ellas", agregó antes de asegurar que Venezuela está "más preparada" para una "lucha armada" en caso de que el país fuera agredido por Washington.

