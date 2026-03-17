Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ¿Qué pasa en los aeropuertos hoy? Hay retrasos y cancelaciones de vuelos El sistema aeroportuario estadounidense se ha visto afectado. Te informamos el motivo de los retrasos y cancelaciones de vuelos

Video Aeropuertos EEUU Hoy: Tormentas y falta de personal provocan la cancelación de 5 mil vuelos

Las tormentas que cruzaron el este y Medio Oeste de Estados Unidos esta semana agravaron los problemas que ya enfrentan los aeropuertos del país por la escasez de personal en los controles de seguridad, en medio de un cierre parcial del gobierno federal que lleva más de un mes. La combinación de mal tiempo, aeropuertos llenos por las vacaciones de primavera y una plantilla reducida en los puntos de control ha provocado retrasos, cancelaciones y largas filas para los viajeros.

Cientos de vuelos seguían cancelados o retrasados este martes 17 de marzo de 2026, un día después de que un potente sistema de tormentas barriera gran parte de la mitad oriental del país. Según datos del portal de seguimiento de vuelos FlightAware, más de 900 vuelos dentro, hacia o desde EEUU han sido cancelados este martes y más de 2,000 presentaban retrasos.

PUBLICIDAD

La jornada anterior fue aún más caótica. Más de 4,800 vuelos fueron cancelados en el país y unos 12,700 registraron retrasos el lunes, cuando el sistema meteorológico dejó fuertes nevadas en el Medio Oeste y avanzó hacia la Costa Este con vientos intensos y riesgo de tornados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Los problemas se concentraron especialmente en algunos de los aeropuertos más transitados del país. Solo el lunes se registraron unos 600 vuelos cancelados en el aeropuerto O’Hare de Chicago, más de 470 en el Hartsfield-Jackson de Atlanta y más de 450 en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, según FlightAware.

La Administración Federal de Aviación también ordenó paradas en tierra en Atlanta y Charlotte por el mal tiempo, además de retrasos en aeropuertos del área de Nueva York.

La falta de personal, el impacto del cierre del gobierno en los aeropuertos

El mal clima llegó en un momento particularmente complicado para el sistema aeroportuario estadounidense. Desde el 14 de febrero, un cierre parcial del gobierno federal afecta al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), responsable de los controles de seguridad en los aeropuertos.

Los agentes de seguridad pasaron el fin de semana sin recibir su primer salario completo desde que comenzó el cierre, lo que ha empezado a afectar la disponibilidad de personal en algunos puntos de control.

Varios aeropuertos han reportado filas de seguridad más largas mientras algunos empleados buscan segundos trabajos, no pueden costear el combustible para ir al trabajo o deciden abandonar la profesión. El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio del cierre.

PUBLICIDAD

Los líderes sindicales del sector advirtieron esta semana que los tiempos de espera podrían empeorar si la situación continúa. Muchos trabajadores, dijeron, enfrentan avisos de desalojo, cuentas bancarias en números rojos y dificultades para cubrir gastos básicos, aunque siguen presentándose a trabajar.

Cancelaciones, retrasos y largas filas para los viajeros

El impacto ya se siente en varios aeropuertos. En Nueva Orleans, las autoridades recomendaron a los pasajeros llegar al menos tres horas antes del vuelo debido a los efectos del cierre del gobierno, mientras que en Austin se difundió un video que mostraba la fila del control de seguridad extendiéndose hasta la acera fuera de la terminal.

Las complicaciones llegan además en una de las épocas más activas del año para viajar, con millones de estudiantes en vacaciones de primavera y aficionados que se desplazan por el país para asistir al torneo universitario de baloncesto March Madness.

Para muchos viajeros, el resultado ha sido noches inesperadas en los aeropuertos o gastos adicionales en hoteles y cambios de itinerario.

Kelly Price, que intentaba regresar a Colorado tras unas vacaciones familiares en Orlando, dijo a la agencia AP que su vuelo del domingo por la noche no fue cancelado hasta la madrugada del lunes.

“Para entonces, el único lugar donde podíamos dormir era en el suelo del aeropuerto”, contó. “Estamos cansados y frustrados”.

Otros pasajeros han tenido que improvisar rutas más largas. Danielle Cash, que trataba de volver a Tampa tras un viaje a Las Vegas, terminó varada en St. Louis y reservó un nuevo itinerario que incluía una escala adicional en Tennessee antes de poder regresar a Florida.

PUBLICIDAD

Con el cierre del gobierno aún sin resolverse y el clima primaveral propenso a tormentas en varias regiones del país, las autoridades y sindicatos advierten que las interrupciones en los aeropuertos podrían continuar en los próximos días.

Mira también: