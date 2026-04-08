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ICE detuvo a más de 800 personas por la información recibida de la TSA

De acuerdo con el abogado Cícero, la creación de la TSA tiene que ver con lo que ocurrió con el 9/11 y no con el tema migratorio.

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Por:N+ Univision
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) detuvo a más de 800 personas gracias a la información que le ha brindado la Administración de Seguridad del Transporte ( TSA), según Reuters.

Salvador Cícero, abogado en inmigración, explicó a N + Univision el papel de la TSA y acerca de que le brinde información al ICE.

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“El papel de la TSA no tiene que ver con tema migratorio”, Salvador Cícero, abogado


De acuerdo con el abogado Cícero, la creación de la TSA tiene que ver con lo que ocurrió con el 9/11 y no con el tema migratorio, y recalca que el enfoque del mismo se está perdiendo.

“Ahora tienes que tener contigo papeles que prueban que no fuiste encontrado culpable para que no te detengan”, compartió Cécero.

La realidad es que los pasajeros sienten peligro al viajar cuando agentes de seguridad también tienen que hacer el trabajo del ICE, y es que algunos también llegan a portar armas.

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¿De dónde sacan la información?

Los registros fueron tomados del programa Secure Flight de la TSA, que fue creado en el año 2007 para ver si los pasajeros se encuentran en las listas de vigilancia del Gobierno de Estados Unidos.

Por lo general, las aerolíneas brindan información de los pasajeros a la TSA para compararla con las bases de datos de seguridad nacional, la cual tiene las listas de vigilancia de terroristas.

Según el periódico The New York Times, dijo que desde el 2025 la TSA le ha brindado información al ICE, la cual va desde nombres, fechas de nacimiento y próximos vuelos. Los reportes de los mismos han llegado a ser diarios con el fin de que la agencia pueda cotejar los datos.

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Trump planea recortar más de 9000 puestos

El presidente Donald Trump desplegó cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a más de una docena de aeropuertos para ayudar con las labores y que se eviten las largas filas.

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Después de que no se aprobara el presupuesto y se provocara el cierre parcial más largo de la historia con 54 días. Los empleados empezaron a faltar porque no les pagaban, por lo que el mandatario estadounidense está proponiendo recortar más de 9000 puestos de la TSA, ya que no se reportaron a trabajar.

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TSA y ICE

Ambas agencias que pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) ya han colaborado en el pasado, pero se reducían solo a brindar información referente a los terroristas más buscados. En la actualidad, su papel cambió para ayudar con las deportaciones.

Cabe destacar que de las 800 personas que fueron detenidas, se desconoce si estas mismas fueron arrestadas en un aeropuerto.

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ALM

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NoticiasIceAdministración de Seguridad en el Transporte (TSA)

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