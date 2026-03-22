Donaciones Hacen colectas y donan comida para los agentes de la TSA que trabajan en aeropuertos El cierre parcial del gobierno de EEUU ha dejado a más de 120 mil empleados del Departamento de Seguridad Nacional sin recibir su salario completo, incluidos unos 50 mil agentes de la Administración de Seguridad del Transporte.

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Ante el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos que ha dejado a más de 120 mil empleados del Departamento de Seguridad Nacional sin recibir su salario completo, incluidos unos 50 mil agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), en distintas ciudades han surgido colectas y donaciones para apoyarlos, principalmente con alimentos y productos básicos.

Organizaciones como World Central Kitchen y Feeding San Diego han comenzado a distribuir comida en aeropuertos, incluyendo cajas con productos no perecederos y alimentos frescos: pasta, arroz, frijoles, mantequilla de maní, puré de manzana, fresas, papas, piñas y brócoli.

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El impacto económico ha sido severo, pues los trabajadores han reportado dificultades para pagar servicios básicos, tratamientos médicos o incluso evitar desalojos.

También enfrentan problemas para adquirir artículos esenciales de higiene y limpieza desde que no están cobrando su salario por revisar a pasajeros y equipajes en los aeropuertos.

Aunque las donaciones han ayudado —incluyendo miles de dólares en efectivo, tarjetas y productos—, líderes sindicales advierten que la solución real es el fin del cierre y que se dé financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya que la principal necesidad sigue siendo el pago de salarios.

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Qué donaciones pueden aceptar y cuáles no los agentes de la TSA

Las normas éticas federales prohíben que los agentes de la TSA reciban directamente dinero en efectivo, tarjetas de regalo u otros obsequios en los puntos de control o en su lugar de trabajo, ya que estos podrían interpretarse como beneficios indebidos relacionados con su cargo.

Incluso cuando se trata de ayuda solidaria, los empleados públicos tienen límites estrictos sobre lo que pueden aceptar, generalmente con un tope de valor cercano a 20 dólares por artículo.

Sin embargo, esto no impide completamente el apoyo. Las donaciones en especie, como alimentos o productos básicos, pueden distribuirse siempre que se haga a través de canales autorizados, como aeropuertos, organizaciones sin fines de lucro o programas coordinados con la propia agencia.