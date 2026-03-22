Donaciones

Hacen colectas y donan comida para los agentes de la TSA que trabajan en aeropuertos

El cierre parcial del gobierno de EEUU ha dejado a más de 120 mil empleados del Departamento de Seguridad Nacional sin recibir su salario completo, incluidos unos 50 mil agentes de la Administración de Seguridad del Transporte.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Agentes de ICE se preparan para desplegarse en los aeropuertos de Houston ante el aumento de los retrasos

Ante el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos que ha dejado a más de 120 mil empleados del Departamento de Seguridad Nacional sin recibir su salario completo, incluidos unos 50 mil agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), en distintas ciudades han surgido colectas y donaciones para apoyarlos, principalmente con alimentos y productos básicos.

Organizaciones como World Central Kitchen y Feeding San Diego han comenzado a distribuir comida en aeropuertos, incluyendo cajas con productos no perecederos y alimentos frescos: pasta, arroz, frijoles, mantequilla de maní, puré de manzana, fresas, papas, piñas y brócoli.

PUBLICIDAD

El impacto económico ha sido severo, pues los trabajadores han reportado dificultades para pagar servicios básicos, tratamientos médicos o incluso evitar desalojos.

Más sobre Donaciones

La universidad de elite donde estudiar medicina será gratis gracias a una donación multimillonaria
3 mins

La universidad de elite donde estudiar medicina será gratis gracias a una donación multimillonaria

Estados Unidos
Todos creían que era un humilde jardinero pero sorprendió a sus vecinos regalándoles su fortuna
1:24

Todos creían que era un humilde jardinero pero sorprendió a sus vecinos regalándoles su fortuna

Estados Unidos
El macabro hallazgo de un cráneo humano con un ojo plástico en una donación de caridad a una tienda de Goodwill
2 mins

El macabro hallazgo de un cráneo humano con un ojo plástico en una donación de caridad a una tienda de Goodwill

Estados Unidos
Una maestra vuelve a dar clases luego de recibir un riñón donado por un colega
1:25

Una maestra vuelve a dar clases luego de recibir un riñón donado por un colega

Estados Unidos
El misionero que recaudó $33 millones para biblias y ahora está acusado de fraude
3 mins

El misionero que recaudó $33 millones para biblias y ahora está acusado de fraude

Estados Unidos
Una madre hispana pide ayuda para que su bebé reciba un tratamiento que salve su vida
1:10

Una madre hispana pide ayuda para que su bebé reciba un tratamiento que salve su vida

Estados Unidos
YouTuber paga cirugía a 1,000 personas para que vuelvan a ver: ¿caridad o mero espectáculo?
3 mins

YouTuber paga cirugía a 1,000 personas para que vuelvan a ver: ¿caridad o mero espectáculo?

Estados Unidos
Con piñatas con los colores de Ucrania, este negocio hispano busca ayudar a víctimas de la invasión rusa
1:26

Con piñatas con los colores de Ucrania, este negocio hispano busca ayudar a víctimas de la invasión rusa

Estados Unidos
Un empresario paga las cuentas de 114 familias en dificultades por la pandemia: "Yo también he tenido mala suerte"
2 mins

Un empresario paga las cuentas de 114 familias en dificultades por la pandemia: "Yo también he tenido mala suerte"

Estados Unidos
Se multiplican las neveras llenas de alimentos para asistir a afectados por la crisis pandémica
4 mins

Se multiplican las neveras llenas de alimentos para asistir a afectados por la crisis pandémica

Estados Unidos

También enfrentan problemas para adquirir artículos esenciales de higiene y limpieza desde que no están cobrando su salario por revisar a pasajeros y equipajes en los aeropuertos.

Aunque las donaciones han ayudado —incluyendo miles de dólares en efectivo, tarjetas y productos—, líderes sindicales advierten que la solución real es el fin del cierre y que se dé financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya que la principal necesidad sigue siendo el pago de salarios.

Video "Que tengan compasión": Largas filas en TSA provocan demoras en el aeropuerto de Filadelfia

Qué donaciones pueden aceptar y cuáles no los agentes de la TSA

Las normas éticas federales prohíben que los agentes de la TSA reciban directamente dinero en efectivo, tarjetas de regalo u otros obsequios en los puntos de control o en su lugar de trabajo, ya que estos podrían interpretarse como beneficios indebidos relacionados con su cargo.

Incluso cuando se trata de ayuda solidaria, los empleados públicos tienen límites estrictos sobre lo que pueden aceptar, generalmente con un tope de valor cercano a 20 dólares por artículo.

Sin embargo, esto no impide completamente el apoyo. Las donaciones en especie, como alimentos o productos básicos, pueden distribuirse siempre que se haga a través de canales autorizados, como aeropuertos, organizaciones sin fines de lucro o programas coordinados con la propia agencia.

Asimismo, los sindicatos de trabajadores —que no están sujetos a las mismas restricciones— pueden recibir dinero o donaciones y posteriormente repartirlas entre sus afiliados.

Relacionados:
DonacionesAdministración de Seguridad en el Transporte (TSA)Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX