California

California llevará a cabo propuesta para que las personas que voten tengan que presentar pruebas de ciudadanía

La mayoría de las personas que votan en California lo hacen por medio del correo postal y siendo uno de los estados más grandes, el conteo de votos se ha prolongado por semanas

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Por:N+ Univision
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El siguiente 3 de noviembre del 2026, California llevará a cabo una propuesta para que se puedan exigir pruebas de ciudadanía a cualquier persona que quisiera votar, según funcionarios estatales.

De acuerdo con CBS, el plan de California es respaldado por los republicanos con el fin de reforzar la confianza al voto a más de 23 millones de personas. Los funcionarios indicaron que los promotores de la medida presentaron suficientes firmas en peticiones para calificar para la boleta.

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Otros 36 estados ya usan su identificación de votante

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El senador estatal Tony Strickland, republicano de Huntington Beach, señaló que otros 36 estados y países del mundo ya usan su identificación para votar. Algunos de los usos son para actividades como volar, abrir cuentas bancarias y recoger medicamentos con receta.

En el caso de que se llegue a aprobar la propuesta por parte de la ciudadanía, California se volvería el estado número 37 en exigir identificación para demostrar que están habilitados para sufragar.

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¿Falta de legitimidad en los votos de California?

El estado de California ha tenido cuestionamientos sobre su legitimidad en el momento de sus conteos de votos, a pesar de ello las investigaciones han mostrado que los fraudes en Estados Unidos son poco frecuentes. Siendo este más un error que un esfuerzo intencional.

Cabe destacar que la mayoría de las personas que votan en California lo hacen por medio del correo postal y siendo uno de los estados más grandes, el conteo de votos se ha prolongado por semanas. Razones por las cuales ha sido cuestionado acerca de su legitimidad.

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