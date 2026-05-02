California California llevará a cabo propuesta para que las personas que voten tengan que presentar pruebas de ciudadanía La mayoría de las personas que votan en California lo hacen por medio del correo postal y siendo uno de los estados más grandes, el conteo de votos se ha prolongado por semanas

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El siguiente 3 de noviembre del 2026, California llevará a cabo una propuesta para que se puedan exigir pruebas de ciudadanía a cualquier persona que quisiera votar, según funcionarios estatales.

De acuerdo con CBS, el plan de California es respaldado por los republicanos con el fin de reforzar la confianza al voto a más de 23 millones de personas. Los funcionarios indicaron que los promotores de la medida presentaron suficientes firmas en peticiones para calificar para la boleta.

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Otros 36 estados ya usan su identificación de votante

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El senador estatal Tony Strickland, republicano de Huntington Beach, señaló que otros 36 estados y países del mundo ya usan su identificación para votar. Algunos de los usos son para actividades como volar, abrir cuentas bancarias y recoger medicamentos con receta.

En el caso de que se llegue a aprobar la propuesta por parte de la ciudadanía, California se volvería el estado número 37 en exigir identificación para demostrar que están habilitados para sufragar.

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¿Falta de legitimidad en los votos de California?

El estado de California ha tenido cuestionamientos sobre su legitimidad en el momento de sus conteos de votos, a pesar de ello las investigaciones han mostrado que los fraudes en Estados Unidos son poco frecuentes. Siendo este más un error que un esfuerzo intencional.