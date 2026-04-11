incendio Incendio en almacén de Kimberly-Clark en California: detienen a sospechoso por presunto acto intencional Un incendio de seis alarmas destruyó un almacén de Kimberly-Clark en Ontario, California. Autoridades detuvieron a un sospechoso por presunto incendio provocado, el responsable sería un trabajador de una empresa contratista de 29 años.

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Poco después de la medianoche del martes 7 de abril, mientras un grupo de 20 trabajadores del almacén de la multinacional Kimberly-Clark, ubicado en Ontario, California, comenzó un incendio masivo que terminó por destruir el edificio.

De inmediato, los trabajadores llamaron al Departamento de Bomberos para encargarse de mitigar el fuego, y se reportó una persona desaparecida. En un giro inesperado, ese sujeto fue detenido como el principal sospechoso.

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El siniestro en el centro de distribución de Kimberly-Clark, cuya superficie se estima en 1.2 millones de pies cuadrados, rápidamente fue catalogado como intencional por las autoridades. Quedó destruido, con el techo colapsado, y toneladas de productos de las marcas como Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, entre otras, quedaron hechas cenizas.

El incendio alcanzó la categoría de seis alarmas, lo que obligó a desplegar a aproximadamente 175 bomberos para combatir las llamas. La magnitud del siniestro impidió que los equipos trabajaran desde el interior del edificio, por lo que debieron adoptar una estrategia defensiva desde el exterior.

¿Incendio provocado?

Las investigaciones iniciales determinaron que el incendio presentaba características sospechosas desde el inicio, lo que llevó a las autoridades a abrir una pesquisa por posible incendio provocado. Ante ello, se identificó rápidamente al principal sospechoso.

El presunto responsable fue identificado como Chamel Abdulkarim, de 29 años, un empleado del centro de distribución, contratado a través de una empresa logística externa.

A través de un comunicado, la empres a Kimberly-Clark aseguró que la persona detenida por las autoridades “no es empleada” de la empresa.

El Departamento de Policía de Ontario indicó que el sujeto de 29 años de edad fue detenido poco después del incidente y enfrenta múltiples cargos graves, incluyendo incendio agravado y otros delitos relacionados.

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Según la información proporcionada por fiscales y autoridades, el sospechoso habría grabado un video en el que se le observa prendiendo fuego a productos de papel dentro del almacén. En dicha grabación, se le escucha expresar inconformidad con su salario, lo que podría estar vinculado con el móvil del delito, aunque este aún no ha sido confirmado oficialmente.

Además, las autoridades señalaron que el individuo habría enviado mensajes posteriores al incendio en los que presumía la magnitud de los daños ocasionados. Las pérdidas económicas son millonarias, estimándose en cientos de millones de dólares tanto por la destrucción del inmueble como por la mercancía almacenada.

El comunicado oficial de las autoridades locales destacó la rápida coordinación entre los cuerpos de emergencia, lo que permitió contener el fuego dentro del perímetro del edificio y evitar que se propagara a estructuras cercanas. Asimismo, se informó que continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades adicionales.