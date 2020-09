California extiende cinco meses la protección a inquilinos pero la amenaza de desalojos no desaparece

Aproximadamente 5.4 millones de personas que alquilan vivienda en California se encuentran en la cuerda floja del desalojo, aún con la firma del gobernador Gavin Newsom del proyecto de ley de alivio de desalojo en medio de la pandemia de covid-19.

“Esperamos un tsunami de desalojos”, declaró a Univision Noticias, Guadalupe González, activista del Instituto de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE) de Los Ángeles. “Lo que ha hecho el gobernador es poner un curita sobre una herida profunda que sigue sangrando”.

Antes de la medianoche del lunes, legisladores estatales y el gobernador Newsom acordaron la extensión del plazo de desalojos hasta febrero de 2021, con la aprobación del proyecto de ley AB-3088.

La nueva ley prohíbe los desalojos de aquellos inquilinos que no pagaron el alquiler entre el 1 de marzo y el 31 de agosto debido a dificultades financieras causadas por la pandemia.

Sin embargo, con las enmiendas hechas al proyecto de ley inicial, a partir del primero de Septiembre todas las personas que estén retrasadas con los pagos de alquiler deberán abonar un 25% de su deuda antes del 31 de enero del 2021.

“La ley ha sido descrita como una moratoria, pero no lo es”, dijo el asambleísta Chiu a Univision Noticias. “Esta ley no evita los desalojos”.

En efecto, la ley no perdona los meses de alquiler atrasados a nadie. En caso de incumplimiento, los propietarios pueden pedir a un juez de reclamos menores que ordene al inquilino que pague su deuda.

Sin embargo, ningún propietario de apartamentos o casas puede pedirle al juez un desalojo, únicamente porque dicha persona no pueda pagar el total del dinero.



Asimismo, los inquilinos tendrían que firmar un documento, bajo pena de perjurio, donde indiquen que han experimentado dificultades financieras directamente relacionadas con el coronavirus. Los inquilinos que tienen dinero, y que son definidos como aquellos que ganan un salario de al menos $100,000, tendrían que demostrar que no pueden pagar el alquiler atrasado.

El asambleísta Chiu, dijo que no estaba satisfecho con el resultado final de la ley, debido a que la versión aprobada por el legislativo estatal fue modificada por la presión que ejercieron los bancos, los propietarios de inmuebles y representantes de las asociaciones de dueños de departamentos.

La versión previa del llamado Proyecto de Ley de Prevención de Desalojos y Ejecuciones Hipotecarias o AB-1436, auspiciada por 17 coautores legislativos habría evitado los desalojos a raíz del covid-19 y otorgaría a los propietarios de inmuebles en dificultades financieras la tolerancia hipotecaria.

Los plazos de protección y pagos retrasados

Los inquilinos que califiquen para las protecciones de la ley no pueden ser desalojados por el impago del impago entre marzo y septiembre. Sin embargo, en el futuro, los renteros que califiquen para la protección de desalojo deberán comenzar a pagar al menos una parte del alquiler.

Para el 31 de enero de 2021, se debe pagar al menos el 25% del alquiler adeudado desde septiembre. De lo contrario, el arrendador puede proceder con un caso de desalojo, a partir del 1 de febrero de 2021.



Dicha pieza legislativa era respaldada por los alcaldes de las grandes urbes de California: Long Beach, Los

Ángeles, Oakland, Riverside , Sacramento, San Francisco, San José, Santa Ana y Stockton.

“Prometo que volveré para que los líderes del estado pensemos en los próximos pasos que tenemos que dar”, indicó. “El estado no puede resolver por sí solo el problema; se requiere de ayuda federal y yo espero que con una administración Biden-Harris podamos tener una conversación sobre la ayuda económica que necesita California”.

Críticas al proyecto de ley final

Elena Popp, abogada defensora de los derechos de los inquilinos, dijo en un tuit que “Dado lo débil que es AB-3088, ahora más que nunca necesitaremos protecciones más fuertes del condado de Los Ángeles”.

Tan solo en esta región de 10.4 millones de habitantes viven unas 490,000 familias que alquilan vivienda.

La abogada dijo a Univision Noticias que, en California, “casi 5.4 millones de personas tienen que pagar ese 25% de renta que adeudan”.

Sin embargo, con el plazo de vencimiento del 31 de enero de 2021 o sin él, Dolores Rosas, una mujer oriunda de Izúcar de Matamoros, Puebla, México, adelantó a Univision Noticias que no tiene “ni un centavo” para pagar el alquiler que adeuda desde marzo.

“Yo me dedicaba a recolectar latas de aluminio y botellas de plástico en los tambos de basura, pero cuando llegó esta enfermedad (coronavirus) ya no pude salir”, dijo Dolores Rosas. “Además, mi esposo es un jornalero y ha habido semanas en que le dan trabajo solo dos días, pero luego pasan dos semanas y no tiene nada”.



La mujer declaró que por el departamento sencillo de una recámara que rentan en el sur de Los

Ángeles pagan $1,200 mensuales.

“¿De dónde vamos a agarrar dinero si ni siquiera tenemos trabajo?, dijo. “Con lo que juntamos en una semana apenas nos alcanza para pagar el teléfono y para poner un plato de frijoles en la mesa”.

Guadalupe González, la activista de ACCE, ayuda con una despensa quincenal de comida a Dolores y su esposo.

“Ellos son personas trabajadoras que no le piden nada a nadie, pero ahora no tienen como salir del apuro de la renta que deben", dijo. "Por eso nos ha sorprendido y decepcionado el gobernador, porque él sabe que puede emitir una moratoria con una orden ejecutiva para ayudar a personas como Dolores, pero ha decidido no hacerlo y prácticamente nos ha dicho que, o toman esto que salió o no hay nada para ustedes”.

Los propietarios temen ejecuciones hipotecarias

Daniel Yukelson, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos de Los Ángeles (AAGLA) dijo a Univision Noticias que en la Ley AB-3088 “no hay nada para los dueños de apartamentos, muchos de los cuales no han recibido ningún pago en seis meses”.

“Nosotros estamos en el negocio del alquiler no en la industria de desalojos, pero creemos que la carga de la pandemia ha sido puesta en las espaldas de los dueños de apartamentos;”, dijo. “Para nosotros no hay garantías de nada y desconocemos el impacto que tendrá esta terrible ley, pero creo que muy pronto los bancos comenzarán a realizar ejecuciones hipotecarias cuando no se puedan pagar las hipotecas”.