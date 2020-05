Recursos para indocumentados siguen disponibles, pero inmigrantes alegan por falta de atención

"Tengo dos semanas llamando y no me contestan, no más ocupado" dice Rosendo Cruz Rosales, quien hace meses que no tiene ingresos desde que su trabajo en el campo está detenido a causa de la pandemia del coronavirus. Así como él, su hermano y otros 2 millones de indocumentados en California esperaban con ansias la ayuda financiera desde que fuera anunciada por el gobernador de California el pasado 15 de abril.