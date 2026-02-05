Salud pública Qué sabemos de 'TrumpRX', el sitio web del gobierno para acceder a medicamentos recetados con bajos precios La administración Trump lanzará este jueves TrumpRx, un sitio web para ayudar a los pacientes a comprar medicamentos recetados directamente a los fabricantes a precios reducidos. ¿Cómo funcionará y a partir de cuándo? Te damos los detalles.

Video ¿Cómo funcionará el portal de descuentos para medicamentos tras el acuerdo con Pfizer? Te contamos

El gobierno de Donald Trump lanzará la noche de este jueves 5 de febrero 2026, la web 'TrumpRX', una plataforma en línea que asegura ayudará a los pacientes a comprar medicamentos recetados con precios reducidos directamente de los fabricantes, en momentos en que crecen las preocupaciones por la atención de salud y el costo de la vida entre los estadounidenses.

Se espera que el sitio web del gobierno no sea una plataforma de compra de las medicinas, sino un facilitador, dirigiendo a las personas a las páginas web de venta de los laboratorios fabricantes, para que puedan efectuar allí las compras.

¿Cuándo entra en funcionamiento TrumpRx?

El lanzamiento del sitio será este jueves, según fue anunciado por la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien describió la plataforma en sus redes sociales como:

Un sitio web de última generación para que los consumidores estadounidenses puedan adquirir medicamentos recetados a bajo costo



Según Leavitt, "este histórico anuncio ahorrará dinero a millones de estadounidenses". Se prevé que en el evento, el presidente dé más detalles de a partir de cuándo y en N+ Univision te daremos todos los detalles.

¿Quién hará el lanzamiento del sitio web de TrumpRx?

El presidente Donald Trump hará el anuncio junto con el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el doctor Mehmet Oz, y Joe Gebbia, director del Estudio Nacional de Diseño de Trump.

¿Cómo surgió la idea para TrumpRx?

El presidente mencionó por primera vez TrumpRx en septiembre pasado, al anunciar el primero de sus más de 15 acuerdos con empresas farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos y equipararlos a los precios más bajos ofrecidos en otros países desarrollados.

En diciembre, afirmó que el sitio web ofrecería "descuentos masivos a todos los consumidores", aunque no está claro si los precios disponibles en los sitios web de los fabricantes de medicamentos serán sistemáticamente más bajos que los que muchos consumidores podrían obtener a través de su cobertura de seguro.

El lanzamiento del sitio web llega tras múltiples retrasos, por motivos que la administración no ha revelado públicamente. El otoño pasado, Oz le dijo a Trump que el sitio compartiría los precios con los consumidores antes de fin de año. El lanzamiento previsto para finales de enero también se pospuso.

Otro intento de Trump para atajar el encarecimiento de la atención médica

El presidente ha pasado los últimos meses tratando de destacar sus esfuerzos por reducir los precios de los medicamentos para los estadounidenses. Lo ha hecho mediante acuerdos con las principales empresas farmacéuticas, incluidas algunas de las más grandes, como Pfizer, Eli Lilly y Merck, que han aceptado reducir los precios de sus medicamentos de Medicaid a los llamados precios de "nación más favorecida".

Como parte de los acuerdos, muchos de los nuevos medicamentos de las empresas también se lanzarán con descuentos para los mercados de consumo a través de TrumpRx.

Muchos de los detalles de los acuerdos de Trump con los fabricantes siguen sin estar claros, y los precios de los medicamentos para los pacientes en Estados Unidos pueden depender de muchos factores, como la competencia a la que se enfrenta un tratamiento y la cobertura del seguro.

La mayoría de las personas tienen cobertura a través del trabajo, el mercado de seguros individuales o programas gubernamentales como Medicaid y Medicare, que les protegen de gran parte del costo.

La administración de Trump también ha negociado precios más bajos para varios medicamentos recetados para los afiliados a Medicare, a través de un programa de negociación directa creado por una ley de 2022.

Los altísimos precios de los medicamentos son una fuente constante de indignación generalizada en Estados Unidos y han dado lugar a numerosas medidas legislativas y administrativas cuyo impacto puede ser difícil de determinar.

Con información de AFP

