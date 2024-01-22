El sospechoso del asesinato de 8 personas en los suburbios de Chicago se quitó la vida tras un enfrentamiento con policías en Texas

Video Un hombre muere aplastado por un árbol y otro tras caer de un techo: trágico panorama en EEUU por el frío ártico

El hombre sospechoso de disparar y matar a ocho personas en los suburbios de Chicago se disparó fatalmente después de un enfrentamiento con agentes del orden de Texas, dijo la policía el lunes por la noche.

La policía de Joliet dijo en Facebook que alrededor de las 8:30 pm, hora central, que el sujeto identificado como Romeo Nance, de 23 años, fue localizado por alguaciles estadounidenses cerca de Natalia, Texas, y que luego de un enfrentamiento Nance se pegó un tiro.

Nance es sospechoso de disparar y matar a ocho personas en tres lugares de los suburbios de Chicago, lo que provocó una búsqueda que dejó a los vecinos nerviosos el lunes temprano cuando la policía dijo que todavía estaba suelto.

La policía del condado de Will en Illinois y de la ciudad de Joliet dijeron anteriormente que no conocían el motivo de los asesinatos, pero dijeron que Nance conocía a las víctimas. El grupo de trabajo contra fugitivos del FBI había estado ayudando a la policía local en la búsqueda del sospechoso, dijo el jefe de policía de Joliet, William Evans.

Una serie de asesinatos en menos de 48 horas

Las víctimas fueron encontradas el domingo y el lunes en tres residencias separadas, dijeron las autoridades a los periodistas el lunes por la noche, varias horas después de advertir en las redes sociales que Nance debería ser considerado “armado y peligroso”.

Una de las personas asesinadas fue encontrada el domingo en una casa en el condado de Will. Otras siete personas fueron encontradas el lunes en dos casas en la misma cuadra en Joliet, ubicada a unas 6 millas (9,6 kilómetros) al noroeste de la escena que la policía descubrió primero.

Las autoridades dijeron que también creen que otro tiroteo en Joliet que hirió a un hombre el domingo está relacionado con la serie de violencia, pero no quisieron discutir sus pruebas.

"He sido policía durante 29 años y esta es probablemente la peor escena del crimen con la que he estado asociado", dijo Evans durante una conferencia de prensa afuera de las casas de Joliet el lunes por la noche.

El jefe adjunto del condado de Will, Dan Jungles, dijo durante la conferencia de prensa antes de que mataran a Nance que los agentes habían estado vigilando una de las casas desde el domingo por la noche en caso de que Nance, el sospechoso del primer tiroteo fatal que descubrieron, regresara con ellos. La última dirección conocida de Nance fue una de las casas, dijo la policía.

Cuando nadie apareció, los agentes finalmente se dirigieron a la puerta de una de las casas. Nadie respondió, así que cruzaron la calle hacia la otra casa, que sabían que estaba vinculada a la primera casa y encontraron los primeros cuerpos. Se encontraron cinco cadáveres en una casa y dos cadáveres en la otra.

Jungles dijo que aún no tenía ninguna indicación de cuánto tiempo llevaban muertas las personas en las casas. Dijo que están pendientes las autopsias.

Evans dijo que las víctimas encontradas el lunes en las casas eran miembros de sus familias. Cuando se le preguntó si las víctimas eran miembros de la familia del sospechoso, Jungles dijo que no podía hacer comentarios excepto decir que el sospechoso las conocía.

Teresa Smart vive aproximadamente a una cuadra de donde se encontraron siete de las víctimas y dijo que le preocupa que ella y su familia no puedan dormir el lunes por la noche.

"Esto es demasiado cercano a casa", dijo, y agregó que los coches de policía estaban bloqueando las calles en todo el vecindario.

“Sigo mirando por la ventana y revisando las puertas”, dijo. “Da mucho miedo”.

La policía de Joliet dijo en una publicación de Facebook el lunes por la tarde que estaban investigando "múltiples" personas encontradas muertas y compartieron la fotografía de Nance y las imágenes de un vehículo. Las autoridades identificaron el vehículo como un Toyota Camry rojo.

El lunes temprano, la Oficina del Sheriff del condado de Will compartió imágenes del mismo automóvil a través de Facebook y dijo que había sido visto en las escenas de dos tiroteos separados el domingo por la tarde.

