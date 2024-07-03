Gobernadores demócratas reiteran apoyo a Biden tras reunión con el presidente, pero admiten que "están preocupados"

Video En un minuto: Biden se reúne con gobernadores y líderes demócratas en busca de apoyo para su campaña

Más de 20 gobernadores demócratas reiteraron este miércoles su apoyo a la candidatura de Joe Biden por la reelección tras un encuentro con el presidente.

"El presidente es nuestro candidato. El presidente es el líder de nuestro partido", dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore. Añadió que, en la reunión, Biden "fue muy claro en que está en esto para ganar."

Biden se reunió durante más de una hora en la Casa Blanca el miércoles por la noche, en persona y virtualmente, con más de 20 gobernadores demócratas que después describieron la conversación como "sincera", pero dijeron que apoyaban a Biden a pesar de estar preocupados por una victoria de Trump en noviembre.

"Nosotros, como muchos estadounidenses, estamos preocupados", dijo Tim Walz de Minnesota.

“Todos buscamos el camino para ganar; todos los gobernadores están de acuerdo con eso. El presidente Biden está de acuerdo con eso. Estamos trabajando juntos solo para dejar muy, muy claro que un camino hacia la victoria en noviembre es la prioridad número uno y esa es la prioridad número uno del presidente... La respuesta fue buena. La conversación fue honesta”.

Más tarde el presidente prometió que continuará con su candidatura para la reelección, rechazando la creciente presión de los demócratas para que se retire después de que una desastrosa actuación en un debate suscitara dudas sobre su preparación para seguir haciendo campaña, y mucho menos para ganar en noviembre.

"Permítanme decir esto tan claramente como pueda, tan simple y directamente como pueda: Voy a presentarme... nadie me está echando", dijo Biden en una llamada con miembros de su campaña de reelección. "No me voy. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar".