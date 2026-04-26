Divorcio En medio de disputa por custodia, madre es acusada de asesinar a sus hijos en Massachusetts Samuel MacAusland solicitó el divorcio en octubre, tras nueve años de matrimonio, y pidió la custodia de los niños junto con la vivienda. Posteriormente, Janette MacAusland respondió con una contrademanda en la que también reclamó la custodia y el inmueble

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Una mujer identificada como Janette MacAusland, de 49 años, fue acusada de asesinar a sus dos hijos, Kai, de 7 años, y Ella, de 6, al interior de su domicilio en Wellesley, en un caso que ocurre en medio de una disputa legal por su custodia derivada de un proceso de divorcio.

De acuerdo con autoridades de Massachusetts, la orden de arresto fue emitida el sábado 25 de abril de 2026, luego de que policías locales encontraran a los menores sin vida dentro de la vivienda familiar la noche del viernes. La intervención ocurrió tras una solicitud de verificación realizada por autoridades de Vermont, a petición de familiares.

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La mujer fue localizada y detenida en Vermont, donde permanece bajo custodia y enfrenta un cargo adicional por fuga de la justicia. Se prevé que comparezca el lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Bennington mientras se desarrolla el proceso para su extradición a Massachusetts; hasta ahora, no se ha informado si cuenta con defensa legal.

El caso se desarrolla en el contexto de una disputa por la custodia de los menores, aunque las autoridades no han detallado el móvil específico del crimen.

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Proceso de divorcio y conmoción en la comunidad escolar

Registros judiciales indican que Samuel MacAusland solicitó el divorcio en octubre, tras nueve años de matrimonio, y pidió la custodia de los hijos junto con la vivienda. Posteriormente, Janette MacAusland respondió con una contrademanda en la que también reclamó la custodia y el inmueble.

El 16 de abril, ambas partes acordaron que un tercero neutral analizara el caso y emitiera recomendaciones sobre la custodia. Días después, el 21 de abril, se designó a un tutor para intervenir en el proceso.

Los niños asistían a la escuela primaria Schofield, donde cursaban kínder y segundo grado. Tras lo ocurrido, autoridades escolares informaron que se dispondrá de apoyo psicológico para estudiantes y personal.

El superintendente David Lussier señaló que la pérdida ha impactado profundamente a la comunidad educativa, que enfrenta una situación de gran dolor.