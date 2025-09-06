Obama NO dijo que se postulará en 2028 ni que arreglará “todos los errores de Trump”

Es falso que el expresidente Barack Obama haya anunciado su postulación a la presidencia para las elecciones de 2028. La afirmación circula en Facebook en un video en el que se ve al demócrata vestido de traje negro, camisa blanca y corbata gris hablando frente a un podio.

En primera instancia, no lo puede hacer porque la Enmienda 22 lo prohíbe. El texto constitucional establece: “Nadie podrá ser elegido presidente más de dos veces, y nadie que haya ocupado el cargo de presidente o lo haya ejercido durante más de dos años de un mandato para el cual otra persona haya sido elegida presidente podrá ser elegido presidente más de una vez”.

La grabación, hablada completamente en español, afirma falsamente que Obama dijo también que los inmigrantes se quedarán con él, que arreglará “todos los errores de Trump, que está destruyendo nuestro país” y que el republicano “dejará la presidencia antes de que termine el año”.

Los clips que se usan para mostrar el supuesto discurso de postulación, son en realidad grabaciones de la Convención Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) que se realizó en agosto de 2024. Además, no hay rastros en internet de esas supuestas declaraciones. Si el exmandatario anunciara una intención como esa, que además está prohibida por la Constitución, medios de todo el mundo lo habrían informado.

Video viejo y afirmaciones falsas y mezcladas

En ese discurso de agosto de 2024, Obama no mencionó una presunta postulación a las elecciones de 2028.

En la sección "Acerca de esta imagen", Google especifica que la imagen tiene, al menos, 11 meses circulando.

Conclusión

Es falso que el expresidente Barack Obama haya anunciado su candidatura para las presidenciales de 2028. La Enmienda 22 de la Constitución se lo prohíbe, pero un video que circula en Facebook muestra al demócrata, supuestamente, afirmando que será candidato y que los inmigrantes “se quedan conmigo”. Los clips no son actuales, como quiere hacer ver la desinformación, sino que son de la Convención Nacional Demócrata de agosto de 2024. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, así como búsquedas con palabras clave en Google, en inglés y español, nos llevaron a determinar la falsedad de eso que dice la grabación en redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

