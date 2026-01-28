Noticias Auto se estrella contra la sede mundial de Jabad-Lubavitch en Brooklyn, Nueva York Un auto se estrelló contra la sede mundial de Jabad-Lubavitch en Brooklyn; el conductor fue detenido.

Un auto chocó contra la entrada de la sede mundial de Jabad-Lubavitch, ubicada en el emblemático 770 Eastern Parkway de Crown Heights, Brooklyn, en la noche del miércoles, informó la policía de Nueva York.

De acuerdo con las autoridades, la policía respondió a un llamado por una colisión de vehículo alrededor de las 8:45 p.m y encontró el automóvil incrustado contra la estructura.

El conductor fue arrestado en el sitio, y según el video, mientras era confrontado por testigos llegó a afirmar que “se le había escapado” el control del auto.

Sin embargo, en redes sociales circula un video donde un Honda Sedan gris con placas de Nueva Jersey fue visto retrocediendo y chocando contra una entrada lateral de la sede mundial de Chabad Lubavitch en Crown Heights al menos cuatro veces.

No se reportan heridos

Fuentes oficiales indicaron que no se registraron heridos entre las personas presentes en el lugar al momento del impacto, además la policía también solicitó la presencia de la unidad antibombas para inspeccionar el vehículo como medida de precaución.

El edificio de 770 Eastern Parkway es reconocido como el centro mundial del movimiento jasídico Jabad-Lubavitch, una de las organizaciones judías más influyentes del mundo, y atrae a visitantes y fieles de diversas partes del globo.

