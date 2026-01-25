Zohran Mamdani Mamdani promete usar todas las opciones para mantener a ICE fuera de la ciudad de Nueva York El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, prometió utilizar "todas las herramientas judiciales" para impedir que ICE realice operativos migratorios en la ciudad.

Tras la muerte de un enfermero por agentes federales en Minneapolis, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani dijo que hará todo lo posible para que ICE no entre a la ciudad.

En una entrevista con ABC, Mamdani dijo que agotará todas las herramientas posibles para proteger a los neoyorquinos de las redadas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump.

“La ciudad tiene varias herramientas para disuadir al presidente Donald Trump de ordenar una agresiva operación de ICE. Y si esas herramientas las utiliza el poder judicial o las utiliza el bravucón desde su púlpito o si son las políticas propias de nuestra ciudad, agotaremos todas las opciones para proteger a los neoyorquinos”, dijo.

Mamdani también defendió las políticas de ciudad de Nueva York que desde hace unos meses han sido criticadas por Donald Triump, pues estas limitan la cooperación con agencias federales que buscan deportar inmigrantes indocumentados.

En este momento, tienes agentes enmascarados que están aterrorizando a la gente en todo este país. Has perdido lo que significa ser estadounidense en tu propio país, el sentido de seguridad y el sentido de uno mismo. Eso es algo por lo que todos deberíamos estar luchando Zohran Mamdani

Mamdani criticó las redadas ICE

Días antes de que sucediera el tiroteo en Minneapolis, el alcalde había dicho que las redadas migratorias le parecen inhumanas y no contribuyen a la seguridad pública.

"Estas redadas del ICE son crueles. Son inhumanas. No contribuyen en nada a la seguridad pública", dijo.

Zohran Mamdani es inmigrante y ciudadano estadounidense naturalizado que nació en Uganda.