Nicolás Maduro Maduro vuelve a comparecer en corte de Nueva York: ¿Qué se espera de la audiencia de hoy? Nicolás Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, permanecen detenidos en una cárcel federal en Brooklyn desde hace casi tres meses.

Video Nicolás Maduro y Cilia Flores tendrán segunda audiencia en NY ¿Cuáles son los cargos a los que se les acusa?

El venezolano Nicolás Maduro debe comparecer este jueves 26 de marzo de 2026 ante el tribunal federal de Nueva York, en lo que será su segunda aparición desde su captura en una insólita operación militar en enero, cuando aún era presidente. Te contamos qué se espera de esta audiencia.

El expresidente fue capturado el 3 de enero en Caracas durante un operativo militar estadounidense. Autoridades venezolanas reportaron al menos 83 muertos y más de 100 heridos durante la operación, aunque no se registraron bajas estadounidenses.

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Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, permanecen detenidos en una cárcel federal en Brooklyn desde hace casi tres meses. Ambos se declararon no culpables de los cargos relacionados con narcotráfico durante su primera audiencia el pasado 5 de enero.

El caso incluye acusaciones de conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas. Según la acusación de 25 páginas, Maduro habría colaborado con redes criminales para facilitar envíos de droga hacia Estados Unidos.

La audiencia está programada para las once de la mañana, hora local, en la sala presidida por el juez Alvin Hellerstein, quien hasta la mañana de este jueves seguía sin haber fijado una fecha para el juicio.

Video Maduro exige que su defensa legal sea pagada por gobierno de Venezuela

Decenas de personas comenzaron a hacer fila desde la noche anterior frente a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para intentar asegurar un lugar en la audiencia de Maduro, ya que el acceso a la sala es limitado.

Entre quienes esperaban no solo había ciudadanos interesados —incluidos venezolanos—, sino también trabajadores conocidos como “Line Dudes”, contratados para guardar puestos en la fila y luego cederlos a terceros, como medios de comunicación o particulares, a cambio de pagos que oscilan entre 100 y 300 dólares por hora.

La escena recuerda a la primera audiencia de enero, cuando también hubo una gran afluencia de público y fuerte seguridad. En aquella ocasión, Maduro y su esposa se declararon no culpables, y solo unas 15 personas del público lograron ingresar, reflejando las restricciones de espacio.

¿Qué reclaman los abogados de Maduro?

Se espera que un elemento central de la comparecencia sea el conflicto sobre el financiamiento de la defensa. El abogado de Maduro, Barry Pollack, sostiene que el gobierno estadounidense está vulnerando sus derechos al impedir que fondos del Estado venezolano cubran sus honorarios.

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Según documentos judiciales, una oficina del Departamento del Tesoro autorizó inicialmente el uso de esos recursos el 9 de enero, pero retiró el permiso pocas horas después sin explicación.

Maduro argumenta que no puede costear su defensa y que tiene derecho a que el gobierno venezolano asuma esos gastos. Por su parte, los fiscales sostienen que sí puede usar fondos personales, pero no dinero vinculado a un gobierno sancionado.

La audiencia se centrará en un intento de su defensa por anular el caso por motivos procesales.

Delcy Rodríguez busca financiación en Miami

El derrocamiento de Maduro llevó a su número dos en el gobierno, Delcy Rodríguez, a asumir como presidenta encargada, cargo desde el que ha emprendido un cierto distanciamiento de las políticas de Maduro y ha buscado un acercamiento con EEUU, incluyendo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas tras años de ruptura.

De hecho, esta misma semana Rodríguez participó por videollamada en un foro de inversionistas internacionales en Miami, en el que defendió un plan para atraer capital al sector petrolero del país. En el encuentro, respaldado por Arabia Saudí, aseguró que el país ofrece condiciones de inversión “seguras” tras cambios regulatorios implementados en los últimos meses.

Video Funcionarios del régimen venezolano viajan a Washington para diálogo diplomático



Rodríguez afirmó que Venezuela podría registrar crecimiento económico de dos dígitos este año y en los dos siguientes, en medio de un proceso que describió como de “estabilización” y apertura. Subrayó que las nuevas reglas buscan garantizar retorno a los inversionistas, independientemente del contexto político.

No obstante, su gobierno rechazó las propuestas de privatización total del sector petrolero que defienden desde la oposición. En un comunicado, aseguró que los recursos energéticos seguirán siendo propiedad del Estado, pese a la apertura a inversión privada.