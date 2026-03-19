Nicolás Maduro Defensa de Maduro pide, otra vez, desechar caso en EEUU por impedirle pagar a sus abogados Los abogados del expresidente de Venezuela argumentan que el gobierno de Estados Unidos ha interferido en su derecho a una defensa adecuada.

Video Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, pide desestimar los cargos en su contra en EEUU por esta razón

La defensa del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores presentó hoy jueves 19 de marzo de 2026 un nuevo escrito ante una corte federal en Nueva York para insistir en que se deseche la acusación en su contra, al argumentar que el gobierno de Estados Unidos ha interferido en su derecho a una defensa adecuada.

En el documento, de 17 páginas, los abogados sostienen que la propia fiscalía reconoce puntos clave para los acusados: que ambos tienen derecho —bajo la ley venezolana— a que el Estado cubra sus gastos legales, que no cuentan con recursos personales para pagar su defensa y que, en otros casos, sí se ha permitido que terceros sancionados cubran honorarios legales.

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A pesar de ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloqueó el uso de esos fondos, lo que a Maduro y a su esposa les impide contratar a los abogados de su elección, de acuerdo con sus defensores.

La defensa, además, argumenta que esta restricción viola tanto la Sexta Enmienda —que garantiza el derecho a elegir abogado— como el debido proceso. Subraya que obligarlos a aceptar un defensor público no soluciona el problema, ya que el derecho constitucional incluye poder elegir representación legal.

Por ello, consideran que la única salida válida es la desestimación del caso contra el expresidente venezolano y su pareja sentimental.

El equipo legal, encabezado por Barry Pollack, también pidió que en caso de que el juez no deseche de inmediato la acusaciónn se convoque a una audiencia especial para revisar a fondo las decisiones del gobierno y su impacto en los derechos de los acusados.

Finalmente, los abogados señalan que la intervención del gobierno estadounidense ha impedido de manera directa que Maduro y su esposa financien su defensa con recursos "no vinculados a delitos", lo que, a su juicio, constituye una violación constitucional que debería frenar el proceso judicial.

Video El Departamento de Justicia define hoy quién ejercerá la defensa legal de Nicolás Maduro en EEUU



Esta fue la primera vez que la defensa de Maduro intentó tumbar el caso

La estrategia legal de Nicolás Maduro para que se desestime el proceso en su contra en Estados Unidos comenzó formalmente el 26 de febrero de 2026, cuando su equipo presentó ante una corte federal en Nueva York una primera moción para anular la acusación. En ese documento, su defensa argumentó que el bloqueo para financiar a sus abogados vulnera su derecho constitucional a elegir representación legal.

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Desde ese primer intento, la solicitud sostenía que la OFAC impidió el uso de fondos del gobierno venezolano para cubrir los honorarios, pese a que Maduro no cuenta con recursos propios, según su defensa. Esto, agregaron, hace inviable una defensa adecuada y viola tanto la Sexta Enmienda como el debido proceso.

Pero el 13 de marzo de 2026, la fiscalía federal respondió ante el tribunal oponiéndose a esta petición y solicitando que sea rechazada. Los fiscales argumentaron que las restricciones financieras no constituyen una violación a sus derechos y que el hecho de no poder utilizar recursos del Estado venezolano no es motivo suficiente para invalidar el proceso penal, por lo que el caso debe continuar.