Nicolás Maduro Barry J. Pollack pide desechar acusaciones contra Maduro y, en caso de que lo rechacen, el abogado podría dejar el caso Estados Unidos mantiene el bloqueo a los fondos para que Venezuela pueda pagar los honorarios a la defensa de Nicolás Maduro, por lo que la defensa presentó una moción para desestimar la acusación en su contra, o de lo contrario podrían dejar el caso.

A casi dos meses de su captura, abogados de Nicolás Maduro presentaron una moción para desechar la acusación en su contra, debido a que el gobierno de Estados Unidos mantiene el bloqueo de fondos para que Venezuela pueda pagar honorarios a la defensa del ex líder venezolano.

Esto, basándose en que la negativa de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) a permitir que el gobierno venezolano pague sus honorarios legales afecta su derecho a un juicio justo.

De acuerdo con el memorándum dirigido al juez federal Alvin K. Hellerstein, se plantea que si el juez decide no acceder a la moción, piden que se permita a los abogados retirarse.

La acusación del abogado de Maduro

Previamente, el principal abogado de Maduro, Barry Pollack, presentó una carta en la que denunció que el gobierno de Estados Unidos está obstaculizando la defensa de su cliente.

Pollack aseguró que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, bloqueó la autorización que permitiría al gobierno de Venezuela pagar los honorarios legales para representar a Maduro y a su esposa.

Según la defensa, las leyes y costumbres venezolanas establecen que corresponde al gobierno de ese país cubrir los gastos de defensa de su presidente y primera dama, incluso después de su captura, el pasado 3 de enero de este año.

La OFAC había concedido inicialmente una licencia para cubrir estos honorarios el 9 de enero, pero menos de tres horas después revocó la autorización sin explicación, impidiendo que esos fondos llegaran a los abogados defensores.

El abogado argumentó que esta acción entorpece el derecho constitucional de Maduro a tener un abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y que su cliente “no puede costearse de otro modo un abogado”, por lo que solicitó al tribunal que intervenga para restablecer la autorización o que permita otra vía para asegurar la defensa legal de Maduro.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro enfrenta un proceso legal de alto perfil en Estados Unidos tras su captura el 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas, Venezuela.

Ese operativo, que marcó un hecho histórico en las relaciones entre ambos países, llevó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a ser trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales.

Los cargos presentados en la corte federal de Manhattan incluyen narcotráfico, conspiración para importar cocaína, terrorismo y delitos relacionados con el uso de violencia por parte delictiva durante su tiempo en el poder.

Según la fiscalía, estas acusaciones estarían vinculadas a una presunta red que facilitó el flujo de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y ordenó delitos graves contra quienes les debían dinero de narcotráfico.

Maduro y Flores se han declarado no culpables ante el tribunal y permanecen encarcelados sin derecho a fianza en Nueva York. La gravedad de los cargos implica que, de ser condenados, podrían enfrentar cadena perpetua en el sistema judicial estadounidense.

