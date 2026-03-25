Nicolás Maduro Una noche antes, decenas de personas apartan lugar para entrar a la audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York Algunos espacios en la fila están siendo ocupados por trabajadores contratados, conocidos como 'Line Dudes', quienes hacen fila por encargo y luego ceden su lugar a medios de comunicación o particulares.

Video Maduro exige que su defensa legal sea pagada por gobierno de Venezuela

A pocas horas de la nueva audiencia del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Nueva York, personas comenzaron a formarse desde la noche anterior en las inmediaciones de la Corte Federal del Distrito Sur, en un intento por asegurar un lugar dentro de la sala, cuyo acceso es limitado.

Además de ciudadanos interesados en acceder a lo que pasará en la corte —entre ellos venezolanos—, algunos espacios en la fila están siendo ocupados por trabajadores contratados, conocidos como "Line Dudes", quienes hacen fila por encargo y luego ceden su lugar a medios de comunicación o particulares.

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De acuerdo con reportes documentados durante este proceso judicial, los llamados "Line Dudes" son personas que acampan durante horas o, incluso, toda la noche para reservar lugares, a cambio de pagos que pueden alcanzar entre 100 y 300 dólares por hora.

Esta práctica, relativamente común en Nueva York en eventos de alta demanda, se ha intensificado en el caso de Maduro debido al alto interés mediático internacional.

Las escenas recuerdan a la primera comparecencia del exmandatario, realizada en enero, cuando también se registró una gran afluencia de público y medios, con filas desde la madrugada y un fuerte despliegue de seguridad alrededor del tribunal. En esa ocasión, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo ante un juez federal en Manhattan.

Posteriormente, una audiencia prevista para el 17 de marzo fue pospuesta por cuestiones logísticas y de agenda judicial, lo que llevó a su reprogramación para el 26 de marzo de 2026.

La audiencia de este jueves es clave dentro del proceso, ya que el tribunal analizará aspectos centrales de la defensa legal de Maduro y Flores. Entre los puntos a discutir está quién cubrirá los honorarios de sus abogados, luego de que autoridades estadounidenses limitaran el uso de fondos vinculados al gobierno venezolano para pagar la defensa.

Además, la defensa buscará avanzar en su estrategia para impugnar o incluso desestimar los cargos, mientras la fiscalía mantiene acusaciones que incluyen narcoterrorismo, conspiración para tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Video Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, pide desestimar los cargos en su contra en EEUU por esta razón

¿Cuántas personas podrán entrar a la audiencia del expresidente de Venezuela?

Las audiencias federales como la de Nicolás Maduro en la Corte del Distrito Sur de Nueva York son públicas, por lo que sí permiten el acceso a civiles, pero bajo condiciones estrictas: la entrada depende de la capacidad de la sala y de controles de seguridad reforzados.

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No existe una cifra oficial pública sobre cuántas personas pueden ingresar, ya que el número varía según la sala asignada; sin embargo, en la primera audiencia solo alrededor de 15 asistentes civiles lograron entrar, lo que refleja lo limitado del espacio disponible.

En casos de alto perfil como este, el cupo suele reducirse a apenas decenas de personas entre prensa, abogados y público, por lo que los lugares se ocupan rápidamente y el acceso queda restringido a quienes logran ingresar primero.