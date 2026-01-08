Planeta Cómo y cuándo podrás ver la oposición de Júpiter, el momento en el que el planeta gigante se aproximará más a la Tierra este 2026 “En esta alineación, Júpiter aparecerá más grande y brillante en el cielo nocturno que en cualquier otro momento del año. ¡Menudo comienzo de año tan brillante!”, dice la NASA.



Video La NASA comparte una nueva imagen del cometa 3I/Atlas tomada por el telescopio Hubble

Si crees que ya lo has visto todo en estos primeros días del 2026, espera a que veas a Júpiter brillar en el firmamento.

Este fin de semana el planeta más grande de nuestro sistema solar alcanzará su máxima aproximación a la Tierra en 2026. Lo que lo ubica en una posición ideal para su observación y brillará tanto que será casi imposible no verlo.

PUBLICIDAD

Este evento no solo es una magnífica oportunidad para observar un planeta tal como solo los astrónomos especializados lo ven, sino también para recordar la complejidad y belleza de nuestro propio Sistema Solar.

Te decimos todo lo que debes saber para maravillarte con este evento cósmico.

¿Cuándo brillará con más fuerza Júpiter?

La noche del 9 de enero y la madrugada del 10 de enero de 2026 será el punto más destacado del mes en el cielo nocturno para observar el brillo de este enorme planeta, dice la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en su sitio web.

El 9 de enero, será el momento en que Júpiter alcanzará su mayor cercanía a la Tierra este año, unas 393 milliones de millas. Mientras, un día después, alcanzará su punto máximo de oposición al Sol.

La oposición de Júpiter es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y Júpiter, alineados casi en línea recta. Visto desde nuestro planeta, esto significa que Júpiter aparece en el cielo en el punto opuesto al Sol, de ahí el término “oposición”.

“En esta alineación, Júpiter aparecerá más grande y brillante en el cielo nocturno que en cualquier otro momento del año. ¡Menudo comienzo de año tan brillante!”, dice la NASA.

¿A qué hora se apreciará mejor Júpiter?

Según el calendario astronómico de EarthSky, la oposición ocurrirá específicamente el 10 de enero de 2026 a las 08:34 GMT, aunque la mayor parte de la noche anterior ofrecerá cielos privilegiados para la observación.

PUBLICIDAD

En este periodo, Júpiter brillará con una magnitud de alrededor de –2.7, siendo uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno después de la Luna y Venus, de acuerdo con el sitio web EarthSky.

Esta luminosidad hará que sea realmente difícil de ignorar incluso para quienes no suelen mirar hacia el firmamento.

¿Cómo puedes observarlo?

Ver a Júpiter en este evento no requiere instrumentos sofisticados: solo necesitas un cielo despejado y mirar hacia el Este poco después del atardecer.

A medida que avance la noche, el planeta subirá más alto en el cielo, alcanzando su punto más alto alrededor de la medianoche local, lo que permite verlo prácticamente toda la noche.

Aunque el planeta es fácilmente visible a simple vista, unos binoculares o un telescopio pequeño mejorarán la experiencia, pues permitirán distinguir las cuatro lunas más grandes de Júpiter, Ío, Europa, Ganímedes y Calisto.

Si dispones de un telescopio con mayor potencia, podrás incluso intentar observar algunas de las bandas nubosas características del planeta y su famosa Gran Mancha Roja en noches despejadas, lo que ofrece una visión aún más rica de este gigante gaseoso.

Mira también: