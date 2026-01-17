Ejército de los Estados Unidos

Asesinan a líder terrorista vinculado a Al Qaeda y a la emboscada de ISIS contra EUA en Siria

Se trata de Bilal Hasan al-Jasim, un experimentado líder terrorista que planeaba atentados y estaba directamente relacionado con el pistolero del ISIS que mató e hirió a personal estadounidense en Palmira, Siria.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) informó que llevó a cabo un ataque en el noroeste de Siria el viernes pasado, el cual provocó la muerte de un líder afiliado a Al Qaeda, vinculado directamente con un terrorista del ISIS responsable de una emboscada en la que murieron dos militares y un intérprete estadounidenses a finales de diciembre de 2025.

Se trata de Bilal Hasan al-Jasim, un experimentado líder terrorista que planeaba atentados y estaba directamente relacionado con el pistolero del ISIS que mató e hirió a personal estadounidense y sirio el mes pasado en Palmira, Siria.

CENTCOM confirmó en un comunicado compartido en redes sociales, que lanzó ataques a gran escala en Siria en respuesta al atentado del 13 de diciembre de 2025. La operación, denominada Hawkeye Strike, dio como resultado que las fuerzas estadounidenses y sus aliados atacaran más de 100 objetivos de infraestructura y arsenales del ISIS, utilizando más de 200 municiones de precisión.

Durante el último año, las fuerzas estadounidenses y aliadas han capturado a más de 300 personas en operativos contra el ISIS y han abatido a más de 20 combatientes en toda Siria, eliminando a terroristas que representaban una amenaza directa para Estados Unidos y la seguridad regional, según el Mando Central de Estados Unidos.

