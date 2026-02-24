Caribe

Persecución en el mar: Así capturaron al buque petrolero Bertha por desafío a cuarentena en el Caribe

El Departamento de Guerra informó de la detención de 3 barcos por la violación a la cuarentena en el Caribe

Por:N+ Univision
Video Nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe; ejército estadounidense ejecuta la operación

El Departamento de Guerra informó este martes 24 de febrero de 2026 sobre la detención de tres barcos, entre ellos el buque petrolero Bertha, en el Mar Caribe, pues señaló una presunta violación a la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump.

La administración de Donald Trump mantiene una cuarentena en el Mar Caribe, que impide un posible traslado de buques petroleros, particularmente con destino a Cuba.

Además, autoridades de Estados Unidos mantienen operativos permanentes en aguas del Caribe y del Pacífico para identificar y, en su caso, inmovilizar las llamadas “ narcolanchas”, que intentan llevar drogas a la unión americana.

Video EEUU ataca tres barcos sospechosos de narcotráfico en Caribe y Pacífico Oriental; hay 11 muertos

Así detuvieron a los tres barcos en el Caribe

En un informe difundido la mañana de este martes, el Departamento de Guerra explicó que “durante la noche (del pasado lunes), las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del (petrolero) Bertha sin incidentes en la zona de responsabilidad del Comando del Indo-Pacífico de los Estados Unidos ( INDOPACOM)”.

Según el reporte, “el buque operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla”.

El Departamento de Guerra describió la persecución y aseguró que “desde el Caribe hasta el océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia ni la voluntad de imponer sanciones a esta distancia”.

Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia.
Departamento de Guerra
Video Intensa persecución de narcolancha termina en decomiso de toneladas de cocaína en República Dominicana
