Cambiar Ciudad
Violencia

Policía cree que explosión frente al Hotel Trump de Las Vegas fue un suicidio: el fallecido era un soldado en activo

Mattheew Livelsberger estaba al volante de la camioneta pickup Tesla Cybertruck alquilada cuando ocurrió la explosión en la entrada del hotel-casino el miércoles, hiriendo a siete transeúntes y matando al soldado.

Univision picture
Por:Univision
Video Detalles de la explosión de una Cybertruck frente a un hotel Trump: en su interior había fuegos artificiales

La policía de las Vegas informó este jueves que cree que la explosión de un Tesla Cybertruck frente al Trump International Hotel en la ciudad el día de Año Nuevo se trató de un acto de suicidio.

El sheriff de Las Vegas, Kevin MacMahill, dijo en conferencia de prensa que el hombre, que fue identificado antes como Matthew Livelsberger, un soldado en servicio activo del Ejército de EEUU, tenía un disparo autoinfligido en la cabeza.

PUBLICIDAD

La información conocida hasta ahora del hombre, de 36 años de edad, indica que pasó un tiempo en la base antes conocida como Fort Bragg en Carolina del Norte, la cual alberga el comando de fuerzas especiales del Ejército.

Notas Relacionadas

Investigan posibles vínculos entre la explosión de la Cybertruck y el ataque en Nueva Orleans

Investigan posibles vínculos entre la explosión de la Cybertruck y el ataque en Nueva Orleans

Estados Unidos
4 min

Más sobre Violencia

Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi
1 mins

Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi

Estados Unidos
En un minuto: Illinois demanda a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago
1:09

En un minuto: Illinois demanda a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Estados Unidos
Hispano muere en custodia de las autoridades tras violento arresto con descargas eléctricas
1:22

Hispano muere en custodia de las autoridades tras violento arresto con descargas eléctricas

Estados Unidos
Identifican al presunto atacante de dos bomberos en Idaho: los mató después de que le pidieran que moviera su vehículo
6 mins

Identifican al presunto atacante de dos bomberos en Idaho: los mató después de que le pidieran que moviera su vehículo

Estados Unidos
Hallan muerto al supuesto asesino de los bomberos emboscados en un incendio provocado en Idaho
4 mins

Hallan muerto al supuesto asesino de los bomberos emboscados en un incendio provocado en Idaho

Estados Unidos
Juez federal bloquea deportación de familia del egipcio acusado de ataque en Boulder
3 mins

Juez federal bloquea deportación de familia del egipcio acusado de ataque en Boulder

Estados Unidos
ICE detiene a familia del presunto atacante de Boulder, pese a no tener evidencia de la participación de estos en el atentado
3 mins

ICE detiene a familia del presunto atacante de Boulder, pese a no tener evidencia de la participación de estos en el atentado

Estados Unidos
El sospechoso de Boulder planeó el ataque durante un año: pretendía matar a todos, pero al parecer a última hora se echó para atrás
4 mins

El sospechoso de Boulder planeó el ataque durante un año: pretendía matar a todos, pero al parecer a última hora se echó para atrás

Estados Unidos
Lo que se sabe del ataque en Colorado: presentan cargos federales de crímenes de odio contra el atacante
9 mins

Lo que se sabe del ataque en Colorado: presentan cargos federales de crímenes de odio contra el atacante

Estados Unidos
FBI identifica al sospechoso del ataque en Colorado que dejó al menos ocho personas heridas
3 mins

FBI identifica al sospechoso del ataque en Colorado que dejó al menos ocho personas heridas

Estados Unidos

Fuegos artificiales y bombonas de gas dentro de la Cybertruck

Livelsberger estaba sirviendo en Alemania en el momento de la explosión; pero se encontraba de permiso en Colorado, de acuerdo con un reporte de CBS News.

El soldado estaba al volante de la camioneta pickup Tesla Cybertruck alquilada cuando ocurrió la explosión en la entrada Trump International Hotel el miércoles, hiriendo a siete transeúntes.

La caja de carga de la camioneta estaba llena de fuegos artificiales y bombonas de gas, lo que ha llevado a las autoridades a investigar el hecho como posible acto de terrorismo.

La explosión del camión ocurrió horas después de que Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años de edad, embistiera con su camioneta a una multitud en el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans a primera hora del día de Año Nuevo, matando al menos a 15 personas antes de ser abatido a tiros por la policía. Ese accidente también está siendo investigado como un ataque terrorista y la policía cree que el conductor no actuaba solo.

Jabbar, un veterano del ejército de Estados Unidos, también pasó un tiempo en Fort Bragg, pero un funcionario dijo que hasta ahora no se ha determinado que haya habido superposición en las tareas de los dos hombres en la base.

Con información de The Associated Press.

PUBLICIDAD

Vea también:

Video Explosión de un Cybertruck frente a un hotel Trump deja un muerto
Relacionados:
ViolenciaViolencia urbanaTerrorismoataque terroristaTeslaEjército de los Estados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD