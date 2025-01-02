Policía cree que explosión frente al Hotel Trump de Las Vegas fue un suicidio: el fallecido era un soldado en activo

Video Detalles de la explosión de una Cybertruck frente a un hotel Trump: en su interior había fuegos artificiales

La policía de las Vegas informó este jueves que cree que la explosión de un Tesla Cybertruck frente al Trump International Hotel en la ciudad el día de Año Nuevo se trató de un acto de suicidio.

El sheriff de Las Vegas, Kevin MacMahill, dijo en conferencia de prensa que el hombre, que fue identificado antes como Matthew Livelsberger, un soldado en servicio activo del Ejército de EEUU, tenía un disparo autoinfligido en la cabeza.

La información conocida hasta ahora del hombre, de 36 años de edad, indica que pasó un tiempo en la base antes conocida como Fort Bragg en Carolina del Norte, la cual alberga el comando de fuerzas especiales del Ejército.

Fuegos artificiales y bombonas de gas dentro de la Cybertruck

Livelsberger estaba sirviendo en Alemania en el momento de la explosión; pero se encontraba de permiso en Colorado, de acuerdo con un reporte de CBS News.

El soldado estaba al volante de la camioneta pickup Tesla Cybertruck alquilada cuando ocurrió la explosión en la entrada Trump International Hotel el miércoles, hiriendo a siete transeúntes.

La caja de carga de la camioneta estaba llena de fuegos artificiales y bombonas de gas, lo que ha llevado a las autoridades a investigar el hecho como posible acto de terrorismo.

La explosión del camión ocurrió horas después de que Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años de edad, embistiera con su camioneta a una multitud en el famoso Barrio Francés de Nueva Orleans a primera hora del día de Año Nuevo, matando al menos a 15 personas antes de ser abatido a tiros por la policía. Ese accidente también está siendo investigado como un ataque terrorista y la policía cree que el conductor no actuaba solo.

Jabbar, un veterano del ejército de Estados Unidos, también pasó un tiempo en Fort Bragg, pero un funcionario dijo que hasta ahora no se ha determinado que haya habido superposición en las tareas de los dos hombres en la base.

Con información de The Associated Press.

