Arizona ejecuta por inyección letal a Aaron Gunches, el reo condenado por el brutal asesinato del exmarido de su novia

Un hombre de Arizona que secuestró y asesinó al exesposo de su novia fue ejecutado este miércoles, convirtiéndose en el segundo de los cuatro presos cuya muerte está prevista esta semana en Estados Unidos. Es la primera ejecución en el estado desde 2022.

Aaron Brian Gunches, de 53 años, recibió una inyección letal de pentobarbital en el Complejo Penitenciario del Estado de Arizona, en la localidad de Florence, según declaró el subdirector del departamento penitenciario, John Barcello.

Fue declarado muerto a las 10:33 a.m., hora local. El detenido no pronunció unas últimas palabras, según el funcionario. Respiró hondo y dejó escapar un ronquido.

"Según todos los indicios, el proceso se desarrolló según lo previsto, sin ningún incidente", dijo Barcello.

La ejecución de Gunches se pospuso una vez para revisar el protocolo

Gunches disparó mortalmente a Ted Price en 2022 a las afueras de Mesa, un suburbio de Phoenix. Fue acusado de asesinato en primer grado y secuestro y se declaró culpable en 2007.

La ejecución estaba prevista inicialmente para abril de 2023, pero se suspendió después de que la gobernadora demócrata Katie Hobbs ordenara una revisión de los procedimientos de ejecución del estado.

La inyección letal se administró a través de vías intravenosas insertadas en los brazos de Gunches, según periodistas que presenciaron la ejecución. En las dos ejecuciones anteriores del estado, la vía se había introducido en la arteria femoral del preso.

Gunches es la segunda persona ejecutada esta semana en Estados Unidos. Louisiana ejecutó a un hombre el martes, y el jueves están programadas otras dos ejecuciones en Florida y Oklahoma.

Arizona es el primer estado con un gobernador demócrata que ejecuta a alguien desde 2017, cuando Virginia lo hizo con Terry McAuliffe como mandatario.

