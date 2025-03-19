Cambiar Ciudad
Ejecuciones

Arizona ejecuta por inyección letal a Aaron Gunches, el reo condenado por el brutal asesinato del exmarido de su novia

El detenido no pronunció sus últimas palabras. Respiró hondo y dejó escapar un ronquido. "Según todos los indicios, el proceso se desarrolló según lo previsto, sin ningún incidente", dijo John Barcello, subdirector del departamento penitenciario de Arizona.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Sin últimas palabras: ejecutan con la inyección letal a hombre acusado de asesinar a la expareja de su novia

Un hombre de Arizona que secuestró y asesinó al exesposo de su novia fue ejecutado este miércoles, convirtiéndose en el segundo de los cuatro presos cuya muerte está prevista esta semana en Estados Unidos. Es la primera ejecución en el estado desde 2022.

Aaron Brian Gunches, de 53 años, recibió una inyección letal de pentobarbital en el Complejo Penitenciario del Estado de Arizona, en la localidad de Florence, según declaró el subdirector del departamento penitenciario, John Barcello.

PUBLICIDAD

Fue declarado muerto a las 10:33 a.m., hora local. El detenido no pronunció unas últimas palabras, según el funcionario. Respiró hondo y dejó escapar un ronquido.

"Según todos los indicios, el proceso se desarrolló según lo previsto, sin ningún incidente", dijo Barcello.

Más sobre Ejecuciones

Florida ejecuta a un hombre condenado por asesinar a la familia de su esposa y supera su récord anual de pena de muerte
3 mins

Florida ejecuta a un hombre condenado por asesinar a la familia de su esposa y supera su récord anual de pena de muerte

Estados Unidos
Florida ejecuta por inyección letal un reo que estuvo detenido 43 años por secuestrar y matar a una mujer
3 mins

Florida ejecuta por inyección letal un reo que estuvo detenido 43 años por secuestrar y matar a una mujer

Estados Unidos
Alabama ejecuta con gas nitrógeno a Gregory Hunt, un reo que llevaba más de 30 años en el corredor de la muerte
3 mins

Alabama ejecuta con gas nitrógeno a Gregory Hunt, un reo que llevaba más de 30 años en el corredor de la muerte

Estados Unidos
Ejecutan en Florida a Anthony Wainwright, el reo que escapó de una prisión, secuestró, violó y mató a una joven
4 mins

Ejecutan en Florida a Anthony Wainwright, el reo que escapó de una prisión, secuestró, violó y mató a una joven

Estados Unidos
Ejecutan en Texas a Matthew Lee Johnson, condenado por quemar viva a una anciana en un atraco a una tienda
2 mins

Ejecutan en Texas a Matthew Lee Johnson, condenado por quemar viva a una anciana en un atraco a una tienda

Estados Unidos
Con tres disparos al corazón: Carolina del Sur realiza su segunda polémica ejecución por fusilamiento en cinco semanas
5 mins

Con tres disparos al corazón: Carolina del Sur realiza su segunda polémica ejecución por fusilamiento en cinco semanas

Estados Unidos
Ejecutan a un hombre de Florida que raptó y estranguló a una empleada del Miami Herald
3 mins

Ejecutan a un hombre de Florida que raptó y estranguló a una empleada del Miami Herald

Estados Unidos
Inyección letal, pelotón de fusilamiento y gas nitrógeno: ¿qué métodos de ejecución se están utilizando más en EEUU?
5 mins

Inyección letal, pelotón de fusilamiento y gas nitrógeno: ¿qué métodos de ejecución se están utilizando más en EEUU?

Estados Unidos
En un minuto: ICE detiene a la activista por los derechos de los migrantes Jeanette Vizguerra
1:12

En un minuto: ICE detiene a la activista por los derechos de los migrantes Jeanette Vizguerra

Estados Unidos
Louisiana ejecuta por primera vez a un reo con gas nitrógeno: Jessie Hoffman, condenado por violar y asesinar a una mujer en 1996
4 mins

Louisiana ejecuta por primera vez a un reo con gas nitrógeno: Jessie Hoffman, condenado por violar y asesinar a una mujer en 1996

Estados Unidos

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

La ejecución de Gunches se pospuso una vez para revisar el protocolo

Gunches disparó mortalmente a Ted Price en 2022 a las afueras de Mesa, un suburbio de Phoenix. Fue acusado de asesinato en primer grado y secuestro y se declaró culpable en 2007.

La ejecución estaba prevista inicialmente para abril de 2023, pero se suspendió después de que la gobernadora demócrata Katie Hobbs ordenara una revisión de los procedimientos de ejecución del estado.

La inyección letal se administró a través de vías intravenosas insertadas en los brazos de Gunches, según periodistas que presenciaron la ejecución. En las dos ejecuciones anteriores del estado, la vía se había introducido en la arteria femoral del preso.

Gunches es la segunda persona ejecutada esta semana en Estados Unidos. Louisiana ejecutó a un hombre el martes, y el jueves están programadas otras dos ejecuciones en Florida y Oklahoma.

Arizona es el primer estado con un gobernador demócrata que ejecuta a alguien desde 2017, cuando Virginia lo hizo con Terry McAuliffe como mandatario.

Mira también:

Video Padre será ejecutado por la muerte de su hija: solo un indulto del gobernador de Texas podría salvarlo
Relacionados:
EjecucionesEstados Unidos de AméricaInyección letalArizona

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD