Argentina designa a Quds Force como organización terrorista; EEUU celebra la decisión de Milei

El gobierno argentino de Javier Milei designó a la Fuerza Quds como organización terrorista y Estados Unidos celebró la decisión como parte del esfuerzo global contra el grupo que acusó de alimentar la violencia en Medio Oriente.

Video “Make Argentina great again”: el encuentro de Javier Milei con Donald Trump

El gobierno de Argentina designó como organización terrorista a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria de Irán, y Estados Unidos celebró la decisión reconociendo al presidente Javier Milei.

En un comunicado, la oficina del mandatario sudamericano informó sobre la clasificación que incluyó a 13 personas ligadas al grupo iraní este sábado 17 de enero. Horas después, el área de Asuntos del Cercano Oriente del Departamento de Estado destacó la determinación.

"La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista", indicó la administración de Milei.

En tanto, el gobierno estadounidense dijo que se trata de un paso importante contra la organización que reprime a su pueblo y a quien atribuyó la violencia en Medio Oriente.

"Estados Unidos celebra la decisión de Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista", aplaudió en su cuenta de X la oficina del Departamento.

"Como brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la Fuerza Quds ha alimentado la violencia en Oriente Medio y otros lugares, al tiempo que reprime a su propio pueblo en el país", añadió.

El gobierno del presidente Donald Trump dijo que con la decisión se "fortalece el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán".

Argentina recordó que la Fuerza Quds ha sido señalada por su participación en operaciones terroristas en el extranjero, incluidas las que afectaron a Argentina en la década de 1990, como los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

El gobierno también destacó el caso de Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por su presunta implicación en el atentado a la AMIA. Pese a ello, señaló que Irán no ha colaborado con su juzgamiento y lo mantiene en un alto cargo dentro de la Guardia Revolucionaria.

Los designados fueron incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

La medida implica la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción del grupo y evitar que el sistema financiero argentino sea utilizado para financiar actividades terroristas.

Donald TrumpJavier MileiOrganizaciones TerroristasArgentinaIrán

