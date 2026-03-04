Baloncesto Pelea en torneo femenino Sun Belt provoca expulsiones y deja a árbitra lesionada La situación comenzó cuando la jugadora Cordasia Harris, de South Alabama, hizo contacto por la espalda con Tracey Hueston, jugadora de Coastal Carolina. Sin embargo, al momento de intentar intervenir, una arbitra fue alcanzada y cayó lesionada a la duela.

Un tenso episodio marcó el partido entre South Alabama y Coastal Carolina durante el torneo femenino de la conferencia Sun Belt en Florida, luego de que una pelea en la cancha provocara múltiples expulsiones y dejara a una árbitra en el suelo requiriendo atención médica.

El incidente ocurrió este miércoles 4 de marzo cuando el partido se encontraba en su recta final. Con menos de seis minutos en el tablero, una disputa entre dos jugadoras encendió los ánimos y terminó desatando una confrontación entre integrantes de ambos equipos.

La situación comenzó cuando la jugadora Cordasia Harris, de South Alabama, hizo contacto por la espalda con Tracey Hueston, jugadora de Coastal Carolina. Aunque el golpe inicial pareció leve, la reacción fue inmediata.

Hueston se giró y respondió con empujones y golpes hacia Harris, quien también intentó defenderse. La escena rápidamente escaló mientras ambas deportistas forcejeaban frente a los espectadores.

Al percatarse del conflicto, dos árbitros, compañeras de equipo y miembros del personal técnico corrieron hacia el lugar para intentar separar a las jugadoras involucradas.



En medio del caos, una de las árbitras terminó cayendo al suelo, pues durante el intento por intervenir, aparentemente recibió un golpe en la zona de la cabeza o el cuello cuando Hueston trataba de apartarla para continuar la confrontación.

Incluso un agente del sheriff accedió al área de juego después de que la pelea se disipara, como medida preventiva ante la tensión generada por el enfrentamiento.

Los oficiales del partido decidieron expulsar a ocho jugadoras en total, incluidas Harris y Hueston, quienes recibieron faltas técnicas por su participación directa en la pelea. Pese al incidente, el encuentro concluyó con South Alabama imponiéndose con marcador de 80-70 sobre Coastal Carolina.